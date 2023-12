Dries Sergier keert terug naar de basis bij Roepovo C

Dries Sergier neemt dit sezioen de handschoenen als coach weer op bij de jonge C-ploeg van Roepovo Poperinge. De club waar hij zelf het grootste deel van zijn carriere als speler aan de slag was, blijkt een ideale combinatie met het gezinsleven te vormen.

De 36-jarige Dries Sergier besliste na zijn avontuur in eerste nationale bij Rembert Torhout om het volleybal op een lager pitje te zetten. De focus lag de voorbije maanden volledig op zijn gezin.

Nu wel combineerbaar

“Er kwamen wel mooie voorstellen, maar ik besliste telkens om de boot af te houden”, is Dries Sergier eerlijk. “Sinds mijn vertrek bij Torhout half januari heb ik beseft hoeveel tijd er in het volleybal kruipt. Het voorstel van Roepovo om de C-ploeg te coachen bleek wél perfect combineerbaar met mijn gezinsleven. Ik besliste om toch toe te happen en ben blij met die keuze. Volleybal blijft mijn grote passie en ik heb de smaak ondertussen al weer goed te pakken.”

Het lijkt een nieuwe start voor Dries Sergier. Van een topploeg in eerste nationale naar de youngsters van Roepovo Poperinge in de laagste provinciale reeks.

“Dat maakt het voor mij net heel mooi. Ik kan weer aan de basis van het volleybal werken met onze ambitieuze jonge spelers. Natuurlijk betalen we leergeld tegen de veel meer ervaren ploegen in onze reeks. Met een onverhoopte zege tegen Packo Zedelgem zijn we sterk aan het seizoen begonnen. Ook tegen Komen pakten we de volle buit maar in de andere wedstrijden konden we nog geen punten pakken. Het is vooral een kwestie van de concentratie een volledige match te kunnen aanhouden. We missen ook body en power, wat logisch is als je de leeftijd van mijn spelers ziet. We blijven weliswaar hard werken op training en willen bewijzen dat we het met onze kwaliteiten nog veel ploegen lastig kunnen maken.” (TVI)

Zaterdag 9 december om 16.30 uur: Volley Bredene B – Roepovo Poperinge C.