Dieter Geleyn geniet doorgedreven opleiding als scouter bij Knack Volley: “Volleybalscouting wordt stilaan een echt knelpuntberoep”

Sinds begin dit seizoen maakt Dieter Geleyn deel uit van de scoutingscel van Knack Roeselare. Het is voor hem een unieke gelegenheid om het volleybal op topniveau intens mee te beleven. Op termijn hoopt hij ergens als assistent-trainer bij een topploeg aan de slag te kunnen. Ondertussen geniet hij van de opleidingsmogelijkheden binnen een volleybaltechnisch topkader.

De 33-jarige Dieter Geleyn kreeg het volleybal met de familiegenen mee. Hij is de zoon van Danny Geleyn, die een heel verdienstelijk speler was, later trainer/coach en al decennialang verknocht aan Doskom Moorslede als motiverend bestuurslid. Zijn oom Gerdy staat na een verdienstelijke loopbaan als speler sinds deze zomer op de loonlijst bij Knack als supportmanager.

Opleiding tot scouter

“Het kon dus moeilijk anders dan dat ik als jonkie ook al voor het volleybal als sportieve vrijetijdsbesteding koos”, opent Dieter Geleyn zijn volleybalverhaal. “Ik doorliep bij Knack alle jeugdcategorieën, verkaste naar eersteprovincialer Lendelede en trok dan naar Doskom Moorslede waar mijn vader trainer was. Na enkele seizoenen trok ik naar Wervik dat toen in tweede divisie aantrad en maakte de promotie naar eerste divisie mee. Daarna ging ik weer naar Doskom waar ik onder meer een Stijn Decoene en Dries Eeckhout trof naast nog enkele andere oud-Knackspelers die uitgeweken waren naar de volleybalburen.”

“Na mijn spelersloopbaan was ik één jaar trainer. Maar door familiale omstandigheden, mijn wederhelft Sanne Desmet heeft als zorgkundige nogal onregelmatige uren en weekenddiensten waardoor het volleybal met de zorg van twee kinderen uiteindelijk niet meer te combineren viel, haakte ik als trainer af.”

Het volleybal liet Dieter Geleyn evenwel nooit helemaal los. Hij zag voor zichzelf een opdracht als scouter wel haalbaar binnen de gezinsverantwoordelijkheden. “Ik ervoer binnen het volleybalbestek ook alsmaar meer de nood aan scouters. Verleden zomer volgde ik dan ook een bijscholing als scouter bij Acar. Maar daar moet je dan ook iets mee kunnen doen uiteraard. Om de theorie aan de praktijk te toetsen, keek ik uit naar een mogelijkheid om volledig vrijblijvend even een volleybalwedstrijd op topniveau te scouten volgens het aangeleerde Volley Data-systeem. Door mijn oom Gerdy kon ik bij Knack Roeselare een oefenwedstrijd aan de kant zitten en de scouting doen.”

En die opende dan de weg naar een vaste opdracht. “Steven Vanmedegael en zijn assistent Bram Van den hove wilden er nog iemand bij in de scoutingscel. Die unieke gelegenheid om mij meteen op het hoogste vlak te bewijzen kon ik niet laten liggen. Er volgden nog meer oefenwedstrijden om mij in te werken en dezelfde interpretatielijn te kunnen volgen van beide trainers en scouters.”

Europese ervaring

“Waaruit mijn opdracht dan bestaat? In het Volley Datasysteem worden alle speltechnische gegevens van de wedstrijd ingevoerd door Ann Van Landeghem. Wij krijgen die tijdens de wedstrijd constant doorgegeven. Zowel Bram Van den hove als ikzelf analyseren die stroom gegevens. Om die juist te interpreteren, moeten wij als scouter op dezelfde golflengte zitten. Daarom ook volgde ik aanvankelijk een aantal wedstrijden naast Ann. Binnen de zes seconden wordt een spelfase geanalyseerd door zowel Bram als ikzelf, die analyse wordt doorgegeven aan trainer Steven Vanmedegael die dan kan intercepteren”, legt hij uit.

Voor Dieter Geleyn betekent die opdracht ook een kennismaking met het Europees topvolleybal. “Ik krijg bij Knack de gelegenheid om ook de Europese verplaatsingen mee te maken. Dankzij ook de flexibiliteit van mijn werkgever, de firma Wienerberger in Kortrijk. Zo was de verplaatsing naar Friedrichshafen een verrijkende ervaring. Die enkele dagen samen met de groep maken de beleving van die wedstrijden heel intens.”

Of hij nog ooit trainer wil worden? “Ik zie voor mijzelf meer een rol als assistent-coach weggelegd. Intussen geniet ik van deze scoutingsopdracht”, besluit Dieter Geleyn.

(RB)