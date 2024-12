Derde zege op rij voor Knack Volley C na moeizame start?

Knack Roeselare C werd het jongste seizoen kampioen in Nationaal 3 en promoveerde naar Nationaal 2A. Na een moeilijk eerste seizoensgedeelte won Knack zijn jongste twee wedstrijden.

Knack C startte het seizoen met omzeggens dezelfde kern. Alleen Romain Dufour verkaste naar Doornik, waar met Yentl Angillis, Louis Callens en Warre Decouttere drie jeugdspelers in meer de kern tot dertien spelers optrokken. Trainer Bart Hungenaert maakte de overstap naar de B-ploeg, Kris Supply werd trainer van deze C-ploeg. “Met de enige ambitie het behoud te verzekeren”, stelt Supply. “Al rap bleek trouwens dat het niveauverschil tussen nationale 3 en 2 bijzonder groot is.”

Dat verklaart meteen het moeilijke seizoenbegin en het duurde tot de negende speeldag eer Knack C een eerste keer kon vlaggen. “Op de vijfde speeldag kwamen we bij Blaasveld wel via 23-25 en 28-30 twee sets voor maar moesten alsnog de belle toestaan waarin we met 15-12 verloren. Tot we op de negende speeldag in drie sets thuis wonnen van Oudenaarde en het jongste weekend met 3-1 van middenmoter Doornik onze tweede zege optekenden die ons meteen van de degradatieplaatsen deed wegkomen”, vat Supply deze heenronde samen.

enige doelstelling

Deze positieve kentering maakt dat de groep én de trainer gelooft in de realisatie van de enige doelstelling, het behoud verzekeren. “Het is een jonge, leergierige groep en vooral mentaal is de ploeg gedurende deze heenronde gegroeid. Het is overigens een aparte uitdaging met deze talentvolle jongeren te werken. Zaterdag sluiten we de heenronde af met de thuiswedstrijd tegen het zesde geklasseerde HZ 93 Hofstade-Zemst A. Het is een ploeg met enkele goede aanvallers en een sterke service. Als onze receptielijn kan standhouden, dan zie ik mogelijkheden de heenronde met een derde zege op rij af te sluiten. Dat zou vooral ook voor het moreel een opsteker zijn.” (RBD)

Zaterdag 7 december om 16 uur: Knack C – HZ 93.