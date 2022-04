Decospan VT Menen heeft met Seppe Van Hoyweghen nieuwe setter te pakken

Na de overwinning van Menen tegen Aalst viel er transfernieuws te rapen. Seppe Van Hoyweghen tekende een contract bij Menen.

Seppe Van Hoyweghen is pas 21 jaar maar draait wel al vijf jaar mee op het hoogste niveau bij Aalst. Hij is 1m98 en moet de Fin Akseli Lankinen doen vergeten die eerder al aangaf de club te willen verlaten.

Seppe wordt in principe eerste passeur voor de andere nieuwkomer Thiemen Ocket (Gent). Van Hoyweghen kon vrijdag in menen al proeven van de uitstekende sfeer tijdens en na de match.

Geen Robbe Van de Velde

Robbe Van de Velde van Aalst was ook in beeld bij Menen maar de youngster staat nog onder contract bij de Ajuinen en speelt volgend seizoen ook nog in Oost-Vlaanderen.

Opposite Lou Kindt die vrijdag nog heerste tegen Aalst twijfelt nog steeds over zijn toekomst. Hij zou binnen de twee weken beslissen. Kindt heeft een aanbieding van Gent op zak en zou ook naar het buitenland kunnen.

(MP)