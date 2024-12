Decospan Volley Team Menen sluit 2024 vol zelfvertrouwen af: “De week van de waarheid doorstaan”

Decospan Volley Team Menen sloot 2024 in stijl af. Eerst werd er Europees overwinterd door CSKA Sofia te verslaan met 3-2. Enkele dagen later werd voor de Belgische beker met dezelfde cijfers komaf gemaakt met Volley Haasrode Leuven in de halve finale. Ook Maaseik werd vakkundig opzij gezet, waardoor de kansen voor een plek in de top vier gaaf blijven.

“Het is magnifiek hoe we de week van de waarheid doorstaan hebben”, glundert assistent-trainer Jelle Sinnesael. “Eerst hielden we de drie punten thuis tegen rechtstreeks concurrent voor de top vier en een bijhorend ticket voor de BENE-League, VC Greenyard Maaseik. Dat was een hele belangrijke confrontatie om op drie fronten te blijven strijden. Ook Europees toonden we weerbaarheid door na een vijfsetter ons te plaatsen tegen Sofia. Zowel uit als in eigen huis werd het telkens 3-2 in ons voordeel. Nu nemen we het op in een heen- en terugmatch tegen Sporting Lissabon. Ook Leuven werd met telkens een vijfde set verslagen. Door deze zeges staan we voor de derde opeenvolgende keer in het Sportpaleis. Het belangrijkste is nu die bekerfinale tegen Knack Roeselare op 2 maart. Die staat nu in het rood genoteerd”, aldus Sinnesael.

Derde en vierde plek

“Voor de top vier in de competitie wachten ons nu enkele heel belangrijke matchen. Te beginnen woensdag (8 januari, red.) in en tegen Lindemans Aalst. Ze zijn samen met Maaseik en Leuven onze rechtstreekse tegenstanders voor de felbegeerde derde en vierde plaats. De top twee, Achel en Roeselare, zijn al zo goed als zeker. Na Aalst volgt Achel, maar daarna krijgen we Leuven en Volley Guibertin over de vloer. Dit zijn alweer cruciale wedstrijden om een nu al mooi seizoen nog mooier te maken. We zullen echter nog heel weinig steken mogen laten vallen. We wisten al te winnen van Roeselare, Maaseik en Aalst. We toonden in de belangrijkste wedstrijd een serieuze mentale weerbaarheid. We bekijken het match per match, te beginnen tegen Lindemans Aalst. Daar trekken we alvast vol vertrouwen naartoe”, besluit assistent-trainer Jelle.

Woensdag 8 januari om 20.30 uur: Lindemans Aalst – Decospan Volley Team Menen.