Decospan Menen komt zaterdag niet in actie in Aalst door corona bij tegenstander

Wie dacht dat het coronabeestje verdreven was, komt bedrogen uit. Door besmettingen bij tegenstander Lindemans Aalst gaat de match van Decospan Menen zaterdag in Oost-Vlaanderen niet door. En dat is vooral een streep door de rekening van de supportersclub Ziejollid, die een bijna volle bus moet annuleren.

Setters Seppe Van Hoyweghen en Kamil Droszynski van Aalst zijn besmet en dus kunnen ze geen volledig team meer tussen de lijnen krijgen. Seppe Baetens testte al eerder positief op covid. Pech voor Menen, dat in een goede flow verkeerde na de 3-1-zege tegen Maaseik en hoopte om zaterdag in Aalst weer een stapje dichter bij de eerste titelfinales uit de clubgeschiedenis te komen. Maar vooral de Menensupporters balen door het uitstellen van die match want zij hadden al massaal ingetekend op de busreis in combinatie met een scoutsfuif achteraf. Voor supportersclub Ziejollid betekent het wegvallen van die busreis ook inkomstenverlies.

Geen ideale aanloop

De wedstrijd in Aalst wordt allicht al volgende week woensdag ingehaald, maar dat moet nog bevestigd worden. Tijdens de week zal het voor de supportersclub onmogelijk zijn om een bus in te leggen. Twee dagen later, op 15 april, speelt Menen dan in eigen zaal de terugmatch. Omdat de club dan de traditionele battle van de jeugdbewegingen organiseert, zal de Vauban vollopen op dit duel aan de vooravond van het paasweekend.

De spelers van Menen zien hun programma met deze wijziging ook helemaal door mekaar geschud. Geen ideale aanloop dus voor de komende confrontaties.

Transfernieuws

Ondertussen raakte bekend dat tweede libero Yentl Bille ook volgend seizoen de kleuren van Decospan Menen zal verdedigen. Eerder had Lowie Stuer al bijgetekend voor twee seizoenen. Tweede hoofdaanvaller Maxim Libert heeft een akkoord bereikt met Marke-Webis in Liga B. Zij gaan ook in zee met Yaro Verhoye van Knack C, die eigenlijk bovenaan het verlanglijstje van Menen stond als tweede setter. Die rol zal misschien ingevuld worden door de West-Vlaming Tiemen Ocket die bij Gent overbodig geworden is na de transfer van Kobe Brems naar de club van Jan Van Huffel.

Rond de opvolgers van Seppe Rotty en Simon Plaskie – die naar Roeselare verkassen – blijft het nog stil. Aangezien de club voor jong en Belgisch geweld wil gaan, lijkt Robbe Van de Velde (Aalst) in het Meense plaatje te passen.