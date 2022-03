Davo Wevelgem A won onverwachts van Zwevezele: “De groep was enorm gefocust”

Davo Wevelgem A versloeg vorig weekend als eerste Elckerlyc Zwevezele met 3-2. De ploeg van Sportief Manager Koen Platteau heeft zijn huiswerk voor volgend seizoen al klaar.

Wat niemand zag aankomen, gebeurde vorig weekend in Sporthal De Vlasschaard. Davo Wevelgem won van ongeslagen leider Zwevezele met 3-2 (20/25, 25/14, 25/22, 23/25, 15/6). “Dit kwam totaal onverwacht”, glundert coach Frederic Carrein. “Tegen de beste ploeg uit de reeks kunnen winnen is schitterend. De groep was enorm gefocust om deze wedstrijd te winnen. We wisten dat we heel goed moesten serveren om hun receptie te destabiliseren. Je moet ervan uitgaan dat iedere bal verdedigbaar is, en dat hebben we echt wel goed gedaan.”

West-Vlaamse Beker

Dit weekend staan de halve finales in de Beker van Vlaanderen en West-Vlaanderen op de kalender. “Voor de Vlaamse beker treffen we Hellvoc Hemiksem-Schelle A uit N3. Voor mij niet de belangrijkste beker. Die competitie was vooral bedoeld om extra wedstrijden te spelen. Dat daar drie West-Vlaamse Promo 1 ploegen in de halve finale staan, daar mogen we alleen maar trots op zijn. De West-Vlaamse beker daarentegen is wél een doel. Daar treffen we zaterdag Hermes Rekkenshop Oostende B P2.” Ondertussen heeft Davo zijn huiswerk al klaar voor volgend seizoen. “Het eerste wat we hebben gedaan, is spreken met de trainer”, vertelt Sportief Manager Koen Platteau. “Het was vrij snel geklonken. We appreciëren zijn werk enorm. Wij zijn niet het meest lastige bestuur (lacht) en we zijn samen gelukkig. Voor de ploeg is zijn verlengd verblijf een geruststelling.”

Talent

“Jammer genoeg moeten we Britt Fransen laten gaan”, zegt Koen Platteau. “Ze is een uitzonderlijke speelster waar we het laatste nog niet van gezien hebben. Haar vertrek hadden we verwacht. Het vertrek van Lisa Sabbe naar reeksgenoot Waregem zagen we niet meteen aankomen. Gelukkig hebben we Yne Daels (setter) kunnen vastleggen. Ze is afgestudeerd en keert na enkele jaren terug naar haar vertrouwde nest. Ine Sioen (midden) komt over van reeksgenoot Dadizele. Op de hoek versterken we ons met youngster Esther Bogaert die de overstap van Lendelede maakt. Een talent dat coach Carrein goed kent. Ze zal nog veel van hem leren. Momenteel staan we derde. De tweede in het eindklassement stijgt naar N3. Als derde is er ook nog een kans. Vooraf beoogden we de middenmoot, en het is heel wat meer geworden. We zijn een vechtersploeg die goed overeenkomt, dat is de basis”, besluit Koen Platteau. (ELD)