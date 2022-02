Davo Wevelgem A bekert tegen Vlamertinge en Kalmthout: “Bekerwedstrijden zijn altijd speciaal”

Dit weekend staat Davo Wevelgem A voor een dubbele bekeropdracht. De ploeg van coach Frederik Carrein ontvangt Vlamvo Vlamertinge B en Fixit Volley Kalmthout voor respectievelijk de West-Vlaamse en Vlaamse beker.

Davo Wevelgem A is bezig aan een sterke campagne met een voorlopige derde plaats in de competitie. Maar ook in het bekerverhaal is de ploeg van sterkhoudster Lotte Van der Beken nog niet uitgezongen. De perfecte voorbereiding op dit bekerweekend heeft de Gentse echter niet achter de rug met haar team. “Dit is een heel vervelende situatie”, opent de 26-jarige Lotte Van der Beken.

“Op training zijn we maar zelden compleet. En daar zit de combinatie examens-quarantaine voor veel tussen. Heel vervelend als je nooit volwaardig op het oefenveld staat. Zo hebben we dit jaar nog maar één competitiewedstrijd afgewerkt op het veld van Waregem. Heel frustrerend.”

“Toch gaf die match ons een enorme boost. Het was een pittig onderonsje tussen twee ploegen die aanspraak konden maken op de zege na een vijfsetter die eindigde in een heuse nagelbijter. Als je dan het laken naar je toe kunt trekken, dan is de ontlading dubbel zo groot.”

Supporters

“We hadden totaal niet verwacht dat we in de top vier zouden terechtkomen. De ambitie was de linkerkolom, maar we draaien mee met toppers als Avelgem, Bevo en Zwevezele.” Zaterdag komt Kalmthout naar Wevelgem. Eerder schakelde Davo al Brabo Antwerpen (N3) en Govok Gooik (N3) uit, telkens met droge 3-0-cijfers. “Bekerduels zijn en blijven speciale matchen”, gaat Lotte verder.

“Kalmthout komt ook uit in Promo 1, dus zal er van onderschatting geen sprake zijn. Veel zal afhangen van hoe we uit de startblokken schieten. Hopelijk vinden we het ontbrekende spelritme al snel in de wedstrijd terug. Van bij punt één zal dit nodig zijn. Sowieso geen simpele opdracht, maar we kunnen voor het eerst weer rekenen op de steun van supporters in de zaal, wat toch wel in ons voordeel kan spelen.”

“Ook vrijdagavond, wanneer Vlamertinge B (P2) over de vloer komt, zal dit zo moeten zijn. Dit wordt beslecht in één partij, en dan moet je rekening houden dat je je daar wel eens aan kunt mispakken. Maar ik ben ervan overtuigd dat trainer Frederik Carrein ervoor zal zorgen dat de voetjes op de grond blijven. We moeten vooral uitgaan van onze eigen sterkte.”

Vriendenbende

“Ik voel mij heel goed in deze vriendenbende. Ook na de wedstrijd is er nog heel wat leute. (lacht) Vanaf nu bekijk ik seizoen per seizoen. Kleine kwaaltjes steken al eens de kop op. De meeste blijven dan ook volgend jaar, en we zijn nog in de running”, besluit Lotte.

(EL)

Vrijdag 4 januari om 20.30 uur: Davo Wevelgem A – Vlamvo Vlamertinge B