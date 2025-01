Darta Bevo A maakt zich op voor druk weekend

Darta Bevo Roeselare is, naar analogie van Knack Roeselare, een volleybalinstituut geworden. In zes seniorsploegen kan iedereen op zijn eigen niveau aan de slag. Bij Bevo A, dat bezig is aan een sterk seizoen in eerste nationale, maakt men zich op voor een druk weekend, met een competitie- en bekermatch.

Darta Bevo Roeselare A won zondag in drie sets van Namen dat respectievelijk maar 16, 17 en 21 tegenpunten scoorde. Daarmee staat de ploeg van trainer-coach Aaron Beernaert op een tweede plaats in de klassering op twee punten van Amigos Zoersel, Limal staat derde. Voor de titel gaat het tussen die drie.

“Een hemelsgroot verschil met vorig seizoen toen wij maar op de voorlaatste speeldag zekerheid kregen over het behoud”, opent Aaron Beernaert. “Dat kwam ook wel door het feit dat wij een heel atypisch competitieverloop kenden waarin je op vier weken van het einde met 35 punten nog niet zeker was van het behoud. Met diezelfde ploeg, aangevuld met Leen Van Grinsven en Sien Devos die van de Liga-ploeg kwamen, spelen wij top drie.”

Hoogste niveau

“Dat de ploeg toen in de behoudsstrijd verwikkeld was, kwam ook doordat enkele speelsters van onze toenmalige A-ploeg naar de Ligaploeg gingen en er heel wat jongeren moesten doorgeschoven worden naar de A-ploeg. Het jongste seizoen moesten die talentvolle jongeren in versneld tempo het niveau van nationale halen. Ook het feit dat de ploeg vooral een rol van opleidingsploeg aangemeten kreeg voor de Ligaploeg maakte het niet gemakkelijker. Het is niet de bedoeling dat wij tot een vaste basiszes komen, wel dat iedereen kans moet maken in de basis.”

Bij een titel kan Bevo A nooit doorstoten naar Liga. Er kunnen geen twee teams van dezelfde club op het hoogste niveau spelen. Dit weekend moet Bevo A twee matchen afwerken. Vrijdag is er de bekerwedstrijd bij Soncotra Poperinge A (nationale 3) voor de provinciale beker van nationale ploegen. Zaterdag staat de competitiewedstrijd in Bissegem op de rol. “Het jongste seizoen won Bevo B die provinciale beker, wij hopen die beker dit seizoen, net als twee jaar geleden, over te nemen. In de derby bij Bissegem is het jammer dat Bidavo het moeilijk heeft momenteel. Al kan het derbykarakter hen extra motivatie geven. Opletten best.” (RBD)