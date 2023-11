Damesvolleybalclub Caesarienen uit Lo in het spoor van Chantal

Damesvolleybal Caesarienen uit Lo trok naar jaarlijkse traditie op weekend om het nieuwe seizoen voor te bereiden en een leuke tweedaagse onder vrienden te beleven. Dit jaar was dat ‘Chantal – het woeste wilde westen’ verwijzend naar de reeks Chantal die onder meer in Lo werd opgenomen. Het weekend brachten ze door in ‘De Zingende Watermolen’ in Ruddervoorde.

“Op vrijdagavond genoten we samen van een aperitief, de traditionele speech en caféspelen”, zegt Tina Lesage. “Zaterdag stond paintball en kajakken op het programma. We sloten de dag af met een verkleedpartij à la Chantal. We gingen volledig op in onze rol tijdens een initiatie linedance.” Het weekend eindigde met een wandeling in Waardamme en een cowboymaaltijd. (KVCL/gf)