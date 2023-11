Damesvolley Waregem kijkt uit naar pittige burenduels

In derde nationale gaat Damesvolley Waregem op bezoek bij de buren van Davo Wevelgem. Het tankte vertrouwen vorig weekend in Zwevezele, waar maar nipt werd verloren.

“Hoewel we met 3-2 (25/16, 19/25, 23/25, 25/18, 15/9) de boot in gingen tegen Elckerlyc Zwevezele mogen we heel tevreden zijn”, opent coach Benoit Cornette. “We verloren de eerste set waar Zwevezele er op los knalde. In de tweede set serveren we beter en trokken we het laken naar ons toe. De daaropvolgende set kwamen we vier punten op achterstand maar we gingen er alsnog over. In de beslissende vijfde set kwamen we met 5-1 in het krijt te staan. Mentaal heel moeilijk. Het kalf was dan ook verdronken. Toch mogen we blij zijn met dit punt. Voor het seizoen gingen we nog met 5-0 de boot in tegen hen.”

Derby

Zaterdag staat de derby tegen Davo Wevelgem op de kalender. “Hopelijk krijgen de supporters een mooie match te zien tegen een ploeg met ongeveer dezelfde kalender en min of meer dezelfde resultaten”, gaat de Waregemnaar verder. “Ze zullen sowieso gemotiveerd zijn. Het is een ploeg die goed serveert en ze hebben het potentieel om de middenmoot te spelen. Maar ook onze ambitie is een plaats tussen de vijfde en achtste plaats. Om hoger te eindigen, gaan we echt top moeten zijn. De focus gaat nu uit naar het verder groeien. We raken beter ingespeeld en speelsters als bijvoorbeeld Fien Schroeder en Lotte Decouttere zetten stappen dit seizoen. Ook youngster Romy Vroman is momenteel heel stevig bezig. De ervaren speelsters halen hun niveau en steken het vuur in de ploeg. We hebben de ideale mix om een stap vooruit te zetten.”

“Ook naar de wedstrijd van volgende week tegen Kerdavo Avelgem kijken we reikhalzend uit. Dit is altijd een wedstrijd met veel adrenaline en veel inzet. We beseffen dat we voor twee moeilijke burenduels staan maar we hebben er heel veel zin in”, aldus Benoit Cornette.