Damesvolley Waregem is de underdog tegen topploeg Nieuwkerken: “We hebben niets te verliezen”

Damesvolley Waregem neemt het vrijdagavond in de Beker van Vlaanderen op tegen tweedenationaler NIDAK Nieuwkerken. De ploeg van coach Benoit Cornette staat voor een loodzware opdracht.

Nadat Waregem eerder al Klein Brabant Puurs uit Nationale 3 en VC St. Janskring Herentals (P1) uitschakelde, staat het nu tegenover Nidak Nieuwkerken in Nationale 2, die twee reeksen hoger uitkomt. De voorbereidingen verliepen niet van een leien dakje voor de Zuid-West-Vlamingen door de vele uitgestelde wedstrijden.

Toch kon de ploeg van Margaux Augustijns vertrouwen tanken uit de partij tegen Davo Wevelgem twee weken geleden. “Dit is een heel vreemd seizoen aan het worden”, vertelt ze. “Telkens we een wedstrijd voorbereiden, krijgen we te horen dat deze niet doorgaat. Dit wil zeggen dat er gepuzzeld zal moeten worden met de kalender.”

“Toch konden er al twee wedstrijden na de jaarwisseling afgewerkt worden. Op het veld van Volley Team Diksmuide wonnen we met 2-3, een week later verloren we dan weer met 2-3 van Davo Wevelgem, maar we speelden een goeie partij. We waren heel gemotiveerd om die derby tot een goed einde te brengen. Toch kunnen we tevreden terugblikken, en met vertrouwen uitkijken naar de partij van vrijdagavond in de Treffer.”

Dan komt Nieuwkerken op bezoek. “Onze tegenstander van dienst komt twee reeksen hoger uit”, gaat de 22-jarige uit Oudenaarde verder. “We hebben niets te verliezen, en zullen hier honderd procent voor gaan. We hebben vertrouwen getankt, dus maken we zeker kans. Mentaal zijn we sterk, we kunnen ons aan elkaar optrekken. Extra voordeel, we spelen op vrijdagavond.”

Inhaalwedstrijden

“Door de knieblessure van Ansofie De Vriese waren we genoodzaakt om een goede vervangster aan te trekken. Met Heleen Dedullen hebben we die gevonden. In de competitie willen we die zesde plek vasthouden, en wie weet nog een plaatsje opschuiven. We hebben nog inhaalwedstrijden tegen Zedelgem en Diksmuide, die hierbij belangrijk zullen zijn. Al vind ik dat klassement niet zo belangrijk.”

“Het gevoel dat we een goeie wedstrijd speelden wel. Ikzelf ben nu een vijftal jaar actief bij Waregem, twee jaar bij de tweede, en nu al drie jaar bij de eerste ploeg. De laatste jaren ben ik toch wel gegroeid in mijn prestaties. Aanvankelijk was mijn receptie niet super, nu is die al stukken beter. Ik krijg dan ook veel vertrouwen van de coach”, besluit Margaux Augustijns.

(EL)