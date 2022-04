Damesvolley Waregem haalt uit op transfermarkt

In Promo 1 van het damesvolleybal haalde Waregem maar liefst 4 versterkingen binnen. En niet van de minste. Charlotte Desmet (VDK Gent, Liga A), Felice Vanassche (VC Oudegem, Liga A), Amèlie Coulon (Bidavo Bissegem A, Nat 2) en Lisa Sabbe (Davo Wevelgem, Promo 1) komen volgend seizoen de ploeg van coach Benoit Cornette gevoelig versterken.

De ambitieuze club uit Zuid-West Vlaanderen verrast vriend en vijand met deze toptransfers. “Na het vertrek van Irene Chanterie, dat naar Elckerlyc Zwevezele verkast, moesten we opzoek naar iemand die minstens even goed is”, vertellen Sportief Manager Joost Kerckhof en voorzitter Yves Chanterie.

“De opportuniteit kwam om de Harelbeekse Charlotte Desmet (22j., 1,85m) aan te trekken. De middenspeelster die overkomt van VDK Gent uit Liga A (verliezend bekerfinalist) wil op een niveau spelen waar de druk door studies en werk als verpleegkundige heel wat minder is. Ze zocht een club die toch ambitieus is en goed gestructureerd met een trainer die technisch zeer onderlegd is. We hebben haar kunnen overtuigen om onze rangen te vervoegen. Ze begon met volleybal in Beveren-Leie maar genoot haar jeugdopleiding bij Wevelgem om vervolgens bij Lendelede te spelen.”

“De tweede aanwinst is 21-jarige Felice Vanassche, nu bekerwinnaar VC Oudegem. De Kuurnse, 1,86m, speelde de volledige finale. Bij haar zowat hetzelfde verhaal als bij Charlotte. Door haar studies in Brugge werd de druk te groot. De familiale connectie met Anou Vanassche die bij onze U13 speelt is er alvast.”

“Ook Amèlie Coulon (20j., 1,76) versterkt onze ploeg. De Libero komt over van Bidavo Bissegem (N2). Momenteel hebben we maar 1 speelster op haar positie met Margaux Augustijns. Dit is de perfectie doublure voor haar.”

“De voorlopig laatste aanwinst is Lisa Sabbe (19j., 1.73m). De setter maakt de overstap van reeksgenoot Davo Wevelgem. Al deze speelsters passen in het geheel van de club waar de sfeer, de waarden en normen van groot belang zijn. Met deze aanwinsten hopen we beter te doen dan dit seizoen. De top drie is dus de ambitie.”

Ook de trainersstaf is rond voor volgend seizoen. Benoit Cornette blijft aan boord. Zijn assistent is Koen Minnaert. Jurgen Sabbe zal de B-ploeg voor zijn rekening nemen in Promo 2. Wim Vanneste tenslotte de C-ploeg in Promo 4.

(ELD)