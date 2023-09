Damesvolley Waregem A: “Openen met Oudenaarde”

Promovendus Damesvolley Waregem A opent in derde nationale A dit weekend de competitie op het veld van D’Hondt Volley Oudenaarde A. Meteen een stevige klepper voor de ploeg van kapitein Ansofie De Vriese.

“We krijgen met Oudenaarde inderdaad meteen een pittige tegenstander voorgeschoteld”, vertelt Ansofie, zelfstandig podologe. “Het is meteen op het scherpst van de snede, maar we zullen er klaar voor zijn. De goesting om aan deze nieuwe campagne te beginnen is er bij de ploeg en de club. We willen tonen dat we thuis horen in deze reeks. Zotte ambities hebben we niet, maar we willen het zoveel mogelijk ploegen lastig maken. Iedereen wint natuurlijk heel graag, maar we zullen moeten kunnen omgaan met verlies. Er zijn heel wat West-Vlaamse ploegen die we kennen, en we weten wie er bovenaan zal meedraaien. De zin om er een rustig seizoen van te maken is groot. Het zal even zoeken zijn en we moeten vooral uitgaan van ons eigen sterkte.”

Terugvallen

“Al vorig seizoen twijfelde ik om nog door te gaan met volleybal”, gaat de 28-jarige uit Sint-Eloois-Vijve verder. “Een scheur in de meniscus, die er nog altijd is, zorgt soms nog voor last. Maar ik koos ervoor om niet onder het mes te gaan. Het is nu een andere manier van spelen dan vroeger. As kapitein stuw ik mijn ploeg aan en probeer zelf geen fouten te maken. Ik wil dat de speelsters op mij kunnen terugvallen als het moeilijk is.”

Podologe

“Bij Zulte-Waregem ben ik sinds dit seizoen aan de slag als podologe. Daar gaat het puur om voetverzorging. Hun voeten krijgen het hard te verduren. Bij Decospan Menen, dat in Liga A volleybal uitkomt, doe ik een jaarlijkse screening in samenwerking met kine Delrue waar de spelers opgevolgd worden naar correctie toe. Dit is vooral anatomisch gerelateerd. Daar ben ik voor het tweede jaar aan de slag en ik ken de spelers goed. Ook mijn vriend Mathieu Vanneste is er aan de slag. Dit zijn voor mij topopportuniteiten”, aldus Ansofie De Vriese.