Damesvolley Waregem A ontvangt Davo Wevelgem A: “Vijfde plek moet nog mogelijk zijn”

In Promo 1 boekte Damesvolley Waregem A een deugddoende zege op het veld van Volley Team Diksmuide A. Zaterdag moet met Davo Wevelgem A een lastige klip omzeild worden.

Het was geleden van eind november dat Damesvolley Waregem nog eens een tegenstander in de competitie voorgeschoteld kreeg na drie uitgestelde wedstrijden. In Diksmuide werd met 3-2 (25/15, 25/23, 16/25, 19/25, 11/15) gewonnen. “We namen een moeizame start van de partij”, vertelt sportief manager Joost Kerckhof (62). “In de eerste set gingen we receptioneel onderuit. In de tweede ging het al beter, en nadien werd de lijn doorgetrokken. Dit is een deugddoende zege die ons een stap dichter richting behoud brengt. We willen nu zo vlug mogelijk punten sprokkelen om snel gerust de rest van het seizoen af te werken.”

Met deze talentvolle bende willen we de stap naar nationale zetten

“We kampen dit seizoen met behoorlijk wat blessurelast. Onder meer Ansofie De Vriese ligt in de lappenmand. Daarom werd er gekozen om met Heleen Dedullen een nieuwe speelster aan te trekken. De 23-jarige Moorseelse trad zondag al voor het eerst aan met de reserven. Ze was voorheen actief bij Lendelede, maar was nu een jaar gestopt. Met haar erbij hopen we toch de vooropgestelde middenmoot te halen. De top vier ligt vast, maar daarachter is alles mogelijk. We willen zeker nog voor die vijfde plek gaan. Dan kunnen we van een geslaagd seizoen spreken. Tot op vandaag mogen we best tevreden zijn. Enkel de 3-2 nederlaag tegen Torhout ligt nog zwaar op de maag. Dit weekend geven we Davo Wevelgem partij. Daar gingen we met 3-2 de boot in, nu hopen we alvast de rollen om te draaien.”

“De B-ploeg in Promo 2 heeft het iets moeilijker, maar daar geloven we nog in de redding. De blessure van Lynn Ghesquiere speelt de ploeg parten. En onze C-ploeg doet het in Promo 4 meer dan behoorlijk met een voorlopige vierde plaats. We hebben heel wat talentvolle jeugd over de drie ploegen heen. Met Lotte Harinck en Manon Onraedt hebben we speelsters voor de toekomst in huis. Maar Julie Landuyt, Mette Coeman en Romy Vroman mag je de grotere talenten noemen. Romy, pas 14, speelde al enkele sets mee vorig weekend.”

Versterking

“De gesprekken naar volgend seizoen toe zijn al volop bezig. Met deze talentvolle bende, die we willen samenhouden, willen we in de nabije toekomst de stap naar nationale zetten. Gebeurt dit volgend seizoen al, graag. Maar we willen hier niets forceren. Uiteraard zijn we ook bezig met versterking, maar niets staat al definitief vast”, besluit Joost Kerckhof. (ELD)

Zaterdag 22 januari om 20 uur: Damesvolley Waregem A – Davo Wevelgem A.