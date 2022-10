Damesvolley Waregem A gaat voor 4 op 4 tegen Poperinge: “We zitten in een goede flow”

In Promo 1 van het volleybal nam Damesvolley Waregem A een perfecte start. Na drie speeldagen blijft het nog steeds ongeslagen, zonder setverlies. Zaterdagavond staat de topper tegen Beaphar Poperinge A op de kalender in Sporthal De treffer.

Vorig weekend omzeilde Damesvolleybal Waregem A nog de lastige klip op het veld van Sportiva Langemark A. Het werd 0-3 (18/25, 20/25, 22/25). Een van de dames in vorm is momenteel Fien Schroeder.

“Het ging eigenlijk makkelijker dan gedacht”, vertelt de 19-jarige Anzegemse enthousiast. “We hadden misschien wel meer weerwerk verwacht. In gelijkopgaande sets kregen we een opslagreeks tegen, maar die kwamen we steeds te boven. Momenteel zijn we in heel goeie doen en lukt alles. Dat we met een drie op drie deze campagne gingen aanvatten is boven de verwachtingen, ook al hadden we geluk met de afgelopen tegenstanders. De wedstrijden tegen Vlamertinge, Ruiselede en Langemark sloten we zonder setverlies af, een leuke opsteker. Nu krijgen we met Poperinge de tweede in de stand op bezoek. De ploeg promoveerde en is dus zeker een niet te onderschatten opponent. Goed ken ik ze niet, maar we spelen voor eigen publiek, en dat is voor ons een voordeel.”

Fien acteert momenteel op een hoog niveau. “Al in augustus nam ik een vlotte start”, gaat de tweedejaarsstudente Culinary Arts of Hospitality Management aan VIVES Brugge verder. “En dat is beter dan vorig seizoen, dat ik afsloot met een schouderblessure. Momenteel zit ik een goede flow, ik ben een beetje in euforie. Alex Boev verhuisde naar de hoek, waardoor ik als enige opposite ben. Ik ben blij met de kansen, die ik ten volle benut. Er zit geen druk achter. Deze week komt ook Fien Bauwens aansluiten bij de groep na een stage in Amerika. De kern zal dan ruimer worden en het zal dus knokken worden voor een plekje in de midden. Coach Benoit Cornette is alvast heel positief over haar. Dat belooft voor het vervolg van dit seizoen”, besluit Fien Schroeder. (ELD)

Zaterdag 8 oktober om 20u00: Damesvolley Waregem A – Beaphar Poperinge A