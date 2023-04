Dames Tievolley Tielt A mag titel vieren in Promo 2B: “Beloning voor een heel seizoen hard werken”

Afgelopen weekend konden de dames A van Tievolley Tielt zich op de laatste speeldag tot kampioen kronen. Coach Otto Rosseel ziet hen ook in Promo 1 goed meedraaien volgend seizoen, maar kiest zelf voor een nieuwe uitdaging bij VKt Torhout.

“Na vorig seizoen als vierde te eindigen terwijl de eerste drie gepromoveerd zijn, was de doelstelling toch zeker de top drie halen”, vertelt coach Otto Rosseel (28) uit Meulebeke. “Als trainer sprak ik ook eens de titelambitie uit en dat het wel mogelijk was dit jaar gezien de drie ploegen die vorig jaar voor ons geëindigd waren, overgegaan zijn. Veel speelsters deelden dan ook deze ambitie en zagen de kans om hierin te slagen.”

“Na onze verliesmatch tegen Staden op wedstrijd 4, zagen we dat VKt Torhout weinig punten liet liggen. Tot match 10 stonden we 2 punten achter. De beslissende elfde wedstrijd wonnen we 3-0 tegen Torhout en waren we herfstkampioen. Vanaf die wedstrijd spraken we echt wel over de titel.”

“Er waren ongetwijfeld zenuwen voor deze laatste wedstrijd. De wedstrijd voorheen tegen Zedelgem was een sleutelwedstrijd omdat we 1 punt voorstonden op Torhout, maar Torhout had nog het parcours tegen de laatste en de voorlaatste in het klassement (Loppem en Zwevezele). Op basis van de vorige wedstrijd tegen Loppem wisten we dat het zeker mogelijk was om te winnen. Na een mindere start hebben we heel snel overgenomen en was er nog weinig sprake van zenuwen.”

“De titel zorgde voor een grote ontlading bij de hele ploeg. We hebben hier een heel seizoen goed voor gewerkt en werden uiteindelijk beloond met de kers op de taart. Veel blije gezichten, enkele traantjes maar ook vooral een goed feestje achteraf. Opluchting dat de opdracht geslaagd is en dat ze een reeks hoger mogen gaan spelen. Een reeks waarin deze ploeg toch wel thuishoort.”

Capaciteiten

“Na twee mooie jaren bij Tievolley, heb ik besloten om te veranderen van ploeg na een mooi sportief voorstel. Ik ga naar VKt Torhout N2 maar ze spelen nog eindronde om eventueel naar N1 te gaan. De kern van Tielt blijft verder zoals ze nu is. Eventueel een speelster die op Erasmus vertrekt, maar dit is nog geen zekerheid. De ploeg heeft de capaciteiten om goed mee te draaien in promo 1. Middenmoot of plaats 7 of 8 zou toch mogelijk moeten zijn. Het is een jonge ploeg met heel wat capaciteiten die nog heel wat marge heeft om te groeien.”

“De sfeer is geweldig, hierdoor staan we er echt als een ploeg. Bovendien vechten we als ploeg ook voor elk punt”, weet kapitein en opposite Jara Verhegghe (21) uit Tielt. “Ik denk dat we volgend seizoen zeker in het midden van het klassement kunnen eindigen. We zijn een team dat al jaren aan elkaar hangt en dat zal blijven vechten om beter te doen.” (RV)