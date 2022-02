Cruciaal duel voor Mathieu Vanneste met Menen in Aalst: “De druk ligt niet bij ons”

Belangrijk weekend voor de spelers van Decospan VT Menen die zaterdag in Aalst hun tweede plek verdedigen. Bij winst slaan ze een kloof met de Oost-Vlamingen en dan lijkt een goede uitgangspositie voor de play-offs binnen. “We geloven dat we daar een goed resultaat kunnen halen”, zegt Mathieu Vanneste.

Mathieu Vanneste kreeg dankzij de blessure van Simon Plaskie nog eens een basisstek tegen Borgworm. Hij zag zijn ploeg vorige week tegen de rode lantaarn wel zwaar onderuit gaan in de openingsset maar nadien herpakten de Menenaars zich. “We hadden blijkbaar een wake-upcall”, blikt de aanvaller nog eens terug. “De coach had ons nochtans gewaarschuwd en toch lieten we ons vangen. Niet dat wij zo slecht waren maar Borgworm toonde meer grinta en alles lukte ook bij hen terwijl het bij ons te vaak nét niet was.”

De Loppemnaar was tevreden over zijn eigen prestatie. “Normaal wordt er van mij stabiliteit in de receptie verwacht maar ik kreeg bijna geen ballen in dat onderdeel waardoor ik aanvallend beter uit de verf kwam. Ja, het deed deugd om nog eens op niveau te kunnen spelen en om mij nog een keer te kunnen tonen.”

Verwacht Vanneste zaterdag in Aalst een nieuwe basisstek? “Moeilijk te voorspellen. Ik denk wel dat Plaskie opnieuw zal kunnen aantreden al blijf ik misschien toch staan na mijn goede prestatie vorige week.”

We hebben dit seizoen al getoond dat we elke ploeg kunnen verslaan

Mathieu Vanneste kreeg dit seizoen nog niet veel speelkansen en hij legt zich daar ook zonder morren bij neer. “Plaskie en Rotty zijn gewoon beter en staan telkens verdiend in de basis. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dit seizoen dat ik onterecht op de bank zat. Mijn rol is ook helemaal anders dan die van hen. Rotty en Plaskie kunnen soms 25 punten in een match scoren. Dat ligt niet binnen mijn mogelijkheden.”

Voor Menen wordt de match in Aalst zaterdag heel belangrijk met het oog op de barragematchen richting play-offs. Als Menen de tweede plaats kan behouden, dan speelt het die barragematchen tegen de voorlaatste uit de stand.

“Klopt maar de druk ligt toch bij Aalst”, vindt Vanneste.

Bonuspunten

“Elk punt dat wij daar kunnen pakken zie ik als bonus. Ik geloof echt dat we daar een goed resultaat kunnen neerzetten. De Oost-Vlamingen kregen vorige week nog een 3-0-pandoering op Maaseik en zij zitten met de gedachten misschien al bij de bekerfinale. Ik zie dus mogelijkheden.”

“We hebben dit seizoen trouwens al getoond dat we elke ploeg kunnen verslaan. Ook op verplaatsing.”

“Dit keer worden we gesteund door een 100-tal supporters die dankzij supportersclub Ziejollid meereizen met de champagnebus. Dat zal ons als spelers ongetwijfeld een extra boost geven.”