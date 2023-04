Coach Steven Vanmedegael blikt vooruit op beslissende finalematch van Knack Volley Roeselare: “Modena meteen onder druk zetten”

Twee setwinsten, zo dicht staat Knack Roeselare van zijn tweede Europese beker. Succes-coach Steven Vanmedegael blijft rustig in de aanloop naar die beslissende terugwedstrijd van woensdagavond 5 april. “De eerste set winnen is het ideale scenario naar die CEV-beker”, stelt hij.

Die wereldprestatie van Knack verleden week, waarbij de Italiaanse topper Modena met 0-3 van zijn eigen speelveld geveegd werd, zindert nog altijd na in de volleybalwereld. Het Roeselaarse collectief haalde het daarbij van de Italiaanse meerwaarde aan individuele volleybalkunsten. Maar direct na de euforie om die nooit verwachte maximale uitwinst dreef de West-Vlaamse nuchterheid bij de spelers al weer boven. “Het is een ideale uitgangspositie maar het moeilijkste moet nog komen”, poneerde spelverdeler-op-wereldniveau Stijn D’Hulst.

Ideale aanloop

Knack kende overigens, met dank aan Lindemans Aalst dat de competitiewedstrijd die vrijdag gepland stond wou verplaatsen, een ideale aanloop naar die klapper in de Tomabelhal. Donderdag in de vooravond streek het Knack-gezelschap weer neer in Roeselare, vrijdag en zaterdag werd er getraind, zondag was een rustdag en maandagvoormiddag werd een laatste keer naar de fitness getrokken.

“Vergeet niet dat aan de overkant alleen absolute vedetten staan”

“Wij moeten nog een lange weg afleggen en het komt er vooral op aan om rustig te blijven en op training zo weinig mogelijk energie te verspillen”, gaf Vanmedegael maandag mee. “Fysiek staat de ploeg op punt en heel belangrijk, wij konden weer op volle sterkte trainen. Vanaf maandagnamiddag ging alle aandacht op training naar de specifieke situaties en spelfases die wij tegen Modena mogen verwachten. Die verfijning komt er dan in de laatste trainingssessies.”

Italiaanse ploegen lijken Knack Volley te liggen

Knack deed het in deze campagne overigens uitstekend tegen de Italiaanse ploegen. In de groepsfase verloor Knack thuis met 1-3 van Civitanova maar verloor twee sets maar met het kleinste verschil. In de terugwedstrijd kwam Knack zelfs 1-2 voor om in de belle te verliezen. In de halve finale won Knack thuis met 3-0 van Piacenza en ging bij hen de golden set met 12-15 winnen. Ligt het Italiaanse volleybal Knack of heeft de coach de toverformule op zak om Italiaans topvolleybal te counteren? “Het is een mix van diverse factoren”, stelt Vanmedegael. “Uiteraard staat de eigen sterkte voorop. Ik beschik over een heel uitgebalanceerd team. En wij slaagden erin Modena onder druk te zetten. Vergeet niet dat aan de overkant alleen absolute vedetten staan. Dan komt het er vooral op aan om in receptie overeind te blijven zodat onze spelverdeler zich kan uitleven. Wij hebben ook het geluk dat onze geblesseerden weer net op tijd terug zijn. Zo kon ik Märt Tammearu inbrengen toen Seppe Rotty geblesseerd uitviel. Märt speelde heel degelijk, maar is nog tot veel beter in staat.”

Ideaal scenario

Aan kansberekeningen wil Vanmedegael niet doen. “Het komt er vooral op aan om Modena weer onder druk te zetten. Het ideale scenario bestaat er in dat wij die eerste set winnen. Dan hebben wij nog drie kansen om die beslissende tweede deelwinst bijeen te slaan en de beker in Roeselare te houden.”

Als Modena met 0-3 of 1-3 wint dan volgt een golden set tot 15 punten. De Tomabelhal is compleet uitverkocht, in de Expohal kan de wedstrijd op groot scherm gevolgd worden.