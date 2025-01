Coach Philip Vanderstichele (VT Gullegem A): “We kunnen verder surfen op onze goede flow”

Vorig weekend boekte VT Gullegem A zijn vierde zege op een rij. De ploeg van coach Philip Vanderstichele neemt het dit weekend op tegen Tievolley Tielt A.

Na een moeizame start van het seizoen is VT Gullegem A in uitstekende doen. Tegen Vlamertinge werd het vorige week 3-0 (25-18, 25-15, 25-21). “Door omstandigheden waren we bij aanvang van deze campagne in de onderste regionen verzeild geraakt”, vertelt de 62-jarige Philip Vanderstichele. “Onze kapitein viel uit met een kruisbandletsel terwijl nog een andere speelster aan de kant stond met een schouderblessure. In het tussenseizoen waren al een drietal speelsters gestopt. Zij werden afgelost door jongeren. Ook twee speelsters van Lendelede kwamen het team vervoegen. Het was dus sleutelen geblazen met deze leuke mix van maturiteit en jeugd. Nu is de ploeg in balans en maakten we een sprong in het klassement.”

Servicedruk

“Tegen Vlamertinge speelden we een solide match. De servicedruk was behoorlijk, terwijl onze serviceopbouw weinig gestoord werd. We liepen telkens stelselmatig uit. We leverden een gave collectieve prestatie. We werden nooit echt verontrust”, vindt de coach.

Dit weekend trekt Gullegem naar Tievolley Tielt, de tweede in de stand. “Het grote voordeel is dat we verder surfen op onze goede flow. We kunnen met open vizier richting Tielt gaan. Dit gaat natuurlijk van een ander kaliber zijn. We zullen uit een ander vaatje moeten tappen en meer vechtlust en competitiviteit tonen. Dit is wel een mooie uitdaging om verder te gaan op ons elan.”

Progressie

“Ook onze reserven doen het goed met de jonge elementen. Op training wordt er heel goed gewerkt. De vibe is voortreffelijk, mede omdat de matuurdere speelsters de jongeren op sleeptouw nemen. En er zit nog progressie in deze groep. We mogen stilaan vooruit kijken in het klassement.” (ELD)

Zaterdag 25 januari om 20.30 uur: Alfa Solution Tievolley Tielt – VT Gullegem