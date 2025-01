Citivo Gits wil op hoog niveau spelen

Citivo Gits hernam na de jaarwisseling met een valse noot, want het verloor als leider bij middenmoter Marke/Webis B met 3-1. Al tillen ze bij Gits niet zwaar aan die uitschuiver. De uitschakeling in de bekercompetitie een wedstrijd eerder kwam harder aan.

Citivo Gits stond samen met Rembert C en Ooigem op een gedeelde eerste plaats en had nog twee inhaalwedstrijden tegoed. Door die nederlaag is Torhout C alleen leider met 25 punten, Gits en Ooigem dat in Bavikhove verloor, staan gedeeld tweede. Zaterdag reist Gits naar Tielt en dat is de ploeg waartegen nog niet gespeeld werd.

“Wij hebben die zege niet zomaar weggegeven aan Webis”, blikt kapitein Yentl Dehulllu even terug op die confrontatie. “Wij speelden die eerste set echt uitstekend volleybal waarbij de thuisploeg niet in het stuk voorkwam en wij 16-25-deelwinst inschreven. Te gemakkelijk blijkbaar, want de tweede set speelden wij niet zo dominerend meer, gingen al eens in de fout, wat in het volleybal een herkenbare situatie is als de eerste set te vlot gewonnen wordt. Webis stelde 25-22 gelijk en ging in set drie op zijn elan door naar 25-17. Wij konden ons herpakken in set vier en speelden voor een beslissende set. Tot de wedstrijdleiding die het tot dan heel goed deed, enkele cruciale door ons betwiste beslissingen nam waardoor de vechtlust uit de ploeg gleed en het 25-21 werd.”

Citivo dus leider af, al zorgde dat niet meteen voor een enorme ontgoocheling. “Wij koesteren niet de ambitie om kampioen te worden. Na de gewonnen wedstrijd tegen Torhout C werd binnen de spelersgroep al nagegaan of het wel opportuun is naar nationaal te willen promoveren.”

Overwinning

“De ervaren spelers binnen de groep en daar hoor ik ook bij liggen niet meer wakker van nationaal volleybal. Wij willen vooral op een zo hoog mogelijk niveau onze favoriete sport beoefenen en gewoon zo dicht mogelijk bij die eerste plaats eindigen. De uitschakeling in de beker door tweedeprovincialer Menen B kwam wel harder aan. Al was dat niet de competitieploeg uit Promo 2 maar een met jeugdige talenten opgewaardeerde ploeg. Wij zullen er zaterdag alles aan doen om tegen Tielt weer met de overwinning aan te knopen”, aldus de kapitein. (RBD)

Zaterdag 11 januari om 20.30 uur Tievolley Tielt A – Beobank Citivo Gits.