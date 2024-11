Broers Ghyssaert maken het mooie weer bij Olva Brugge (nationale 3)

Het seizoen 2023-2024 was er voor OLVA Brugge eentje in mineur. De ploeg sloot de competitie af als hekkensluiter met slechts 17 punten uit 22 wedstrijden. Ondertussen is de nieuwe competitie al een negental wedstrijden ver en heeft OLVA zich op een comfortabele gedeelde derde positie gezet.

In de nieuwe opstelling van de Brugse ploeg is het echter zoeken naar nieuwe spelers van buiten de ploeg. De sportieve leiding heeft duidelijk gekozen voor verjonging en dropte drie jongeren vanuit de B-ploeg in de hoofdploeg. Jasper Van Eeghem en de broers Jesse en Sil Ghyssaert zorgen nu voor het mooie weer bij OLVA. Beide broers zijn uitermate tevreden dat ze nu mogen aantreden op nationaal niveau. “Eigenlijk was ik vorig seizoen gestopt”, vertelt Jesse (23) verrassend. “De combinatie met mijn studies en werk als burgerlijk ingenieur in het Gentse was zeer moeilijk en ik maakte echter de logische keuze voor mijn werk. Maar toen het voorstel kwam om in de A-ploeg aan te treden, heb ik niet getwijfeld, dit was een kans die ik niet mocht laten liggen. Ondertussen is het probleem van de verplaatsingen vanuit Gent ook voor een stukje opgelost. Samen met enkele medestudenten maken we nu wekelijks de trip Gent-Brugge en terug.”

Tweede nationale

Ook Sil (21) is heel tevreden met zijn nieuwe ploeg. “Vorig seizoen stond ik ook al veel op het trainingsveld met de eerste ploeg, maar een plaatsje in de kern was er nog niet bij. In tweede nationale zijn er namelijk geen reservepartijen voorafgaand aan de eigenlijke wedstrijd”, klinkt het bij de student transport en logistiek in Howest. “Het is echter wel een mooie stap voor mijn verdere carrière. Het zal mijn ontwikkeling als volleyballer zeker goed doen.”

Beide broeders komen ook uit een echte volleybalfamilie. “Onze beide ouders hebben hun ganse leven op het veld gestaan. Mijn ma komt uit Nieuwpoort en speelde daar ergens aan de kust, terwijl mijn papa voornamelijk actief was bij de VLM”, vertelt Jesse. (GD)

Zaterdag 30 november om 20.30 uur: OLVA Brugge – Volley Bredene.