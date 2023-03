Bram Horrie en Vosta Staden gaan druk weekend tegemoet: “Seizoen loopt beter dan verwacht”

Het wordt een druk weekend voor de dames van volleybalclub Vosta Staden A. Zaterdag ontvangt men thuis op De Wankaarde voor de competitie Zwevezele, een dag later speelt men de halve finale van de West-Vlaamse beker tegen Waregem.

Derde plaats

Ook voor de 35-jarige hoofdcoach Bram Horrie is het dit seizoen opnieuw volop genieten. “Na ons promotiejaar naar tweede had ik een rustig seizoen vooropgesteld. Het seizoen loopt echter veel beter dan verwacht, want nu al lange tijd staan we op de derde plaats. Meestrijden voor de titel zit er niet in, maar twee jaar op rij promoveren zou ook niet echt gezond zijn. Het is trouwens niet alleen in de competitie dat het bijzonder goed loopt. Ook in de Beker staan we in de halve finale en ook dat is onverwacht. In dat kader spelen we zondag tegen Waregem. We vertrekken als underdog gezien zij nu aan de leiding staan in eerste provinciale en nog bijna niet verloren. Ik zag ze zelf al één keer aan het werk met opgenomen beelden en direct was duidelijk dat het een heel sterk team is met veel gestalte in de ploeg. Dat zou zondag wel eens voor het verschil kunnen zorgen. Gezien zij de laatste weken in de winning mood zitten, zal er wellicht weinig tegen te beginnen zijn, maar nu al heb ik mijn meisjes gevraagd om te genieten van elk moment in de wedstrijd.” Maar eerst is er zaterdag nog de competitiewedstrijd tegen Zwevezele. Zal je met dezelfde opstelling uitpakken? “Ik denk het niet. Het is de bedoeling dat ik zaterdag tegen de laatste uit de stand enkele meisjes laat rusten voor de Beker en enkele uit de reservenploeg opvis en speelkansen bezorg bij de hoofdmacht. Verzwakken gaan we daardoor niet doen, want mijn kern is echt goed uitgebalanceerd.” (SBR)

Zaterdag 11 maart om 19.30 uur: Vosta Staden A – Elckerlyc Zwevezele B; zondag 12 maart om 18 uur: DV Waregem A – Vosta Staden (in Zedelgem).