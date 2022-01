Beveren-Leie A gaat voor zege tegen concurrent VT Lendelede B: “Laatste wedstrijd gaf ons een boost”

Damesvolley Beveren-Leie A trekt zaterdagavond naar rechtstreeks concurrent VT Lendelede B. De ploeg van Febe Declercq mikt op de derde zege van het seizoen.

Beveren-Leie A won twee weken geleden in Promo 2 zijn tweede wedstrijd van deze campagne. Bidavo Bissegem B ging voor de bijl met 3-0-cijfers na een sterke collectieve prestatie. “Deze zege heeft ons een boost gegeven”, glundert de 21-jarige Febe Declercq, een van de smaakmakers. “Dit is misschien wel een opstapje naar meer. We merken duidelijk dat we progressie boeken. We geraken meer en meer op elkaar ingespeeld, niettegenstaande we niet voltallig zijn. We missen een drietal speelsters, waarvan twee geblesseerd en eentje zwanger.”

Goede receptie

Zaterdag staat een bezoekje aan Lendelede op de kalender. De eerste zege van Beveren-Leie was tegen… jawel, Lendelede. “Toch zullen we ervoor moeten zorgen dat we ons eigen spel spelen”, gaat de Beveren-Leienaar voort. “We zullen op onze hoede moeten zijn voor hun service. Die moeten we proberen onder controle te krijgen met een goede receptie. Van daaruit moeten we afwerken aan het net”, aldus Febe. “Als we hetzelfde spel tentoonspreiden als tijdens onze laatste partij, dan moet een zege erin zitten. We mogen vooral niet meespelen met het spel van de tegenstander.”

We maken kans om een verlengd verblijf in Promo 2 af te dwingen

Op niveau

“We zijn de terugronde alvast op niveau gestart. Kunnen we dit aanhouden tegen onze rechtstreekse concurrenten tegen de degradatie, dan maken we zeker een kans om een verlengd verblijf in Promo 2 af te dwingen. Het verlangen naar meer is er nu meer dan ooit. Ook ikzelf mag best tevreden zijn met mijn geleverde spel, ook al zit er altijd wel eens een mindere wedstrijd tussen. Ik sukkel soms wel wat met mijn opslag, maar daar probeer ik met veel trainen vooruitgang in te boeken. Ik voel me heel goed in mijn vel bij Beveren-Leie waar ik toch al een zevental jaar aan de slag ben. Ik ben afgestudeerd als kleuterleidster, maar ga nu verder om les in het lager onderwijs te mogen geven. Voor de combinatie met mijn volleybal had ik aanvankelijk een beetje schrik, maar uiteindelijk valt dit wel prima mee”, besluit Febe Declercq.

Zaterdag 22 januari om 19 uur: VT Lendelede B – Beveren-Leie VBC A.