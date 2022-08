Belgen starten EK-kwalificatiecampagne met simpele zege tegen Faroër

De Red Dragons zijn uitstekend gestart aan hun EK-kwalificatie. Ze klopten het bescheiden Faroër in amper een uur met 3-0 (25-7, 25-15 en 25-9).

Met amper 50.000 inwoners is Faroër logisch geen volleytopper. Sommige van hun spelers waren zelfs minderjarig. De Belgen konden weer een beroep doen op Rousseaux, Desmet en D’Heer en waren dus aanzienlijk versterkt. Kindt speelde in het middencompartiment en Menenspeler Van Hoyweghen fungeerde als dirigent aan de spelverdeling.

Kindt zette meteen de toon een serveerde België in de topsporthal van Beveren naar 6-0. In de slotfase van die eerste set deed Desmet zowaar nog beter: van 17-7 naar 25-7.

Alleen in set twee konden de bezoekers heel even de neus aan het bij 4-4. Maar van zodra Desmet -man van de match- en maats doorduwden, had Faroër geen kans meer. In de laatste set werd het -alweer dankzij Desmet- zelfs nog een ware afgang.

Zondag moet België weer aan de slag, dit keer iun estland. Dat wordt andere koek want de Esten staan op volle sterkte en klopten de Belgen de voorbije jaren al vier keer. Als de Red Dragons dit keer aan het langste eind trekken, dan staan ze al met anderhalf been op het EK 2023.

(MPM)