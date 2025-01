Belangrijk bekerduel voor VT Diksmuide (Promo 1)

De herenploeg van VT Diksmuide uit Promo 1 speelt komend weekend de kwartfinale van de provinciale beker tegen reeksgenoot Doskom Moorslede. Voor de ploeg is de beker een belangrijk doel dit jaar.

VT Diksmuide speelde afgelopen weekend in de competitie op bezoek bij Rembert Torhout D. “We kwamen 0-2 voor, maar verloren uiteindelijk nog met 3-2”, vertelt Jellert Depoorter. “Door een tactische aanpassing bij Torhout kantelde de match in hun richting. Hun hoofdaanvaller was moeilijk af te stoppen en zo moesten we met één punt naar huis.”

Het was voor derde keer op rij in 2025 dat VT Diksmuide met 3-2 verloor. Zo telt de ploeg nu 18 punten na 13 wedstrijden en staat het daarmee gedeeld zevende. De voorlaatste telt maar drie punten minder, maar heeft wel enkele matchen meer gespeeld. “Voorlopig lig ik nog niet wakker van onze positie in de competitie. Ons eerste doel is de bekermatch van komend weekend. Daarna spelen we nog negen matchen in de competitie, waarbij we nog enkele keren tegen de ploegen onder ons spelen.” Komende zaterdag is er de kwartfinale van de beker tegen reeksgenoot Doskom Moorslede A. In de competitie pakte Diksmuide al een thuiszege. Het werd toen 3-1 na vier spannende sets. “Ook nu verwacht ik een moeilijke partij. Zij hebben een goeie ploeg, ook al staan ze lager gerangschikt. Ik verwacht dat het alle kanten kan uitgaan. De beker is altijd nog extra speciaal, het is alles of niets. Ons doel is om verder te gaan. In een eventuele halve finale wacht sowieso een zware dobber tegen een van de beide ploegen van Rembert Torhout. De weg naar een eventuele finale is dus nog heel lang. Op paasmaandag is er de finale en die datum heb ik voor de zekerheid nog vrijgehouden”, knipoogt de 30-jarige kapitein van de ploeg, die al lang bij VT Diksmuide speelt. “Ik ben afkomstig van Diksmuide en ben hier destijds gestart. Rond mijn 15de maakte ik de overstap naar Knack Roeselare. Sinds het seizoen 2016-2017 ben ik terug naar huis gekomen. Toen speelde Diksmuide nog in divisie en dat was een logische terugkeer. Doorheen de jaren was ik hier ook trainer en nu zetel ik in het bestuur. Voor volgend seizoen heb ik bijgetekend.” (API)

Zaterdag 1 februari om 16 uur: Volley Team Diksmuide A – VBC Doskom Moorslede A.