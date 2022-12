Knack Roeselare eerste finalist Beker van België

Knack Roeselare en niet Maaseik speelt op zondag 26 februari de bekerfinale. Knack won de eerste beurt in de Steengoed Aren in Maaseik met 12-25, moest met het kleinste 25-23 verschil de tweede beurt aan Maaseik laten maaar verzekerde zich in set drie overtuigend met 17-25 dat finalepunt. In die overbodige vierde beurt haalde Knack met 18-25 ook totaalwinst 1-3.

Bij Maaseik moest het jonge talent Reggers de plaats ruimen voor Cox en het was duidelijk dat men rekende op zijn service om Knack onder druk te zetten. Bij de Limburgers had men evenwel niet voorzien dat Knack een overrompelende eerste set zou afleveren. Superlatieven schieten tekort om het niveau dat Knack die openingsset haalde te omschrijven.

Nooit gezien

Wat cijfermateriaal verduidelijkt dat wel. Tammearu sloeg het eerste punt op het bord en Knack ging via een blok en Koukartsev door naar 0-5 en eerste dode tijd voor Maaseik dat dan wel scoorde. Verhanneman snoepte de bal weer af en Knack trok door naar 1-12. Nooit eerder gezien tussen beide aartsrivalen. En Cox? Men kreeg die maar niet aan de servicelijn want hij werd zelf blokkend gecounterd. Maaseik kon enigszins milderen naar 5-13. Maar Knack scoorde weer vier punten op rij met aanvallen van Tamearu en Fasteland, een servicepunt van Verhanneman en een blok.

D’Hulst varieerde naar al zijn afwerkers en van de achttien sollicitaties werkten die er vijftien af. En Maaseik? Vanker verstuurde zestien passes maar er werden er maar vier van afgewerkt. Koukartsev, met zes op zes foutloos afwerkend, verzilverde de eerste setbal die er door een Maaseikse outservice op het bord kwam naar 12-25.

Vernedering

Die vernedering hakte er bij een paar Maaseik-spelers duidelijk in wat zich de tweede beurt vertaalde in een verbetener Maaseik dat vanuit een grotere recuperatie zelf scoorde via vooral centrumspeler Treial en receptiespeler Bartos. Het liet Maaseik toe een driepuntenbonus (12-9) op het bord te krijgen die zelfs naar 17-12 doorgeslagen werd, want Knack kon niet zo scherp meer afwerken.

Die Roeselaarse achterstand bleef tot 20-15 op het bord waarna zowel Verhanneman als Koukartsev dan toch dreigden naar 21-19. Fasteland neutraliseerde een eerste Maaseikse setbal naar 24-23, maar dan was Cox niet af te stoppen en 25-23.

Ticket voor het grijpen

De partij kon weer alle kanten uit. Maar dat Knack mentaal heel stevig staat te volleyballen bleek al rap weer, want Roeselare liet die kleine onzuiverheden van set twee achterwege en dwong Bertini bij 6-10 tot een eerste dode tijd. Die werd nog lang doorgetrokken want het Lotto-logo kreeg geen grip meer op de taraflex langs Roeselaarse kant en werd verwijderd.

Die extra rust hielp Maaseik evenwel niet meer verder. Knack haalde stilaan weer dat voor Maaseik vernietigend niveau van de eerste set met vooral een heel efficiënte aanvallend compartiment. Van 7-11 ging het naar 8-16 en naar 11-20. Knack had zijn ticket naar zijn twintigste bekerfinale maar voor het grijpen en deed dat met 17-25 heel gretig.