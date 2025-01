Behoud niet zeker voor dames Volley Bredene

De dames van Volley Bredene A zijn er niet in geslaagd om in hun eerste wedstrijd na de winterstop de volle buit binnen te halen. Tegen Vosta Staden gingen ze in eigen huis na een spannende partij slechts nipt de boot in. Wellicht een opsteker voor de belangrijke confrontatie begin februari tegen Vlamvo Vlamertinge.

“Die tegenstander staat in de rangschikking net boven ons, maar telt wel elf punten meer”, opent opposite Nina Vileyn (22). “Als we die kloof wat kleiner willen maken en onze kansen op behoud enigszins willen zien toenemen, moeten we die wedstrijd uiteraard winnen. Eigenlijk lig ik daar niet echt wakker van, maar ik denk dat de meeste speelsters wel bezig zijn met die belangrijke wedstrijd. Het is jammer dat we in de heenronde enkele wedstrijden nipt verloren, want ik heb eerlijk gezegd nog maar zelden het gevoel gehad dat we zoveel minder waren dan de meeste tegenstanders.”

“Hoe dan ook, de rangschikking liegt er niet om”, gaat de studente geneeskunde verder. “De kloof met de zes ploegen uit de middenmoot is vrij groot en het is best mogelijk dat we volgend seizoen opnieuw in Promo 2 spelen. Als groep zijn we daar niet echt mee bezig en proberen we het beste te maken van al de wedstrijden die nog volgen. Eigenlijk voelen we weinig druk van buitenaf en dat is maar goed ook, want iedereen doet zijn uiterste best. Ook onze coaches leveren schitterend werk en blijven ons motiveren en vertrouwen geven. Het belangrijkste is dat de sfeer in de groep nog altijd prima is. Wanneer we verliezen zijn we uiteraard zwaar ontgoocheld, maar een uur later zitten we opnieuw gezellig bij elkaar in de kantine en maken we plezier.”

Nina Vileyn genoot haar jeugdopleiding bij Hermes Oostende, maar enkele jaren geleden maakte ze de overstap naar Volley Bredene.

“Dit is de beste sportieve beslissing die ik in mijn leven al genomen heb. Ik ben nog nooit met tegenzin naar een training vertrokken en ik ben vooral blij dat ik dit avontuur in Promo 1 mag meemaken. Als we degraderen en er komt een andere ploeg uit de hoogste provinciale reeks naar mijn diensten hengelen, zal ik hen kordaat afwijzen. Volley Bredene is mijn tweede thuis en dat zal altijd zo blijven”, besluit Nina Vileyn. (PDC)

Zaterdag 8 februari om 16 uur: Vlamvo Vlamertinge B – Volley Bredene A