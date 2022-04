Beaphar Poperinge speelt kampioen

Beaphar Poperinge,dat uitkomt in Promo 2 Dames B, is er deze namiddag in geslaagd om in een derbymatch buurploeg Vlamvo Vlamertinge met 0-3 te verslaan.

Poperinge had mathematisch genoeg als ze twee sets wonnen, wat ook gebeurde, met 18/25 en 11/25 hadden ze al zekerheid op de titel.

“Maar we willen de titel de nodige kleur geven en we zullen dus gaan voor de overwinning vandaag” aldus de voorzitter Patrick Schatteman. En de speelsters hadden de boodschap begrepen en gingen voor de 0-3, de derde set wonnen ze nipt met 23-25.

De talrijk meegereisde supporters gingen door het dak en de Braziliaanse coach Jaime Piazetta en zijn team mogen terecht fier zijn op hun afgelegd parcours.

(EF)