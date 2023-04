Beaphar Poperinge op Paasmaandag tegen DV Waregem: “Dé match van het seizoen voor ons”

Bij Beaphar Poperinge wordt met veel ongeduld uitgekeken naar de finale van de Provinciale beker tegen DV Waregem op Paasmaandag. Niet in het minst bij de talentvolle receptiehoekspeelster Fien Vandenbussche, en haar moeder Martine Vandeputte, sinds dit seizoen de ploegverantwoordelijke bij de A-ploeg van Beaphar Poperinge.

Beaphar Poperinge won in de heenronde met 1-3 op bezoek bij Waregem. Na Nieuwjaar werden de rollen omgedraaid en was het leider Waregem die met 2-3 kwam winnen in Poperinge. Een favoriet aanduiden lijkt onmogelijk, wat de affiche van maandag alleen maar boeiender maakt. “Het wordt ongetwijfeld dé match van het seizoen voor ons”, kijkt de 23-jarige Fien Vandenbussche met veel enthousiasme uit naar de bekerfinale.

“Had je me het enkele weken geleden gevraagd dan gaf ik Waregem net iets meer kans, maar na onze onderlinge confrontatie van half maart hebben we toch weer het gevoel dat we Waregem kunnen kloppen. We dwongen zelfs twee matchballen af, wat betekent dat we hen echt wel pijn kunnen doen. Het wordt vooral opletten voor hun aanvallende kracht en opslagdruk. Onze receptie zal echt top moeten zijn, maar laat dat dit seizoen net ons sterke punt zijn.”

Moeder en ploegverantwoordelijke Martine Vandeputte zal alvast van bij de eerste opslag op het puntje van haar stoel zitten. “Het is echt zalig dat we in die finale staan en ik geloof echt dat we die beker mee naar Poperinge kunnen nemen. Waregem is de leider in de competitie en daarom ligt de druk volgens mij ook veel meer bij hen”, zegt de 53-jarige Martine Vandeputte.

“Zij beschikken misschien wel over meer individuele kwaliteiten, maar daar zetten wij onze collectieve kracht tegenover, en die kan op de beslissende punten het verschil maken. Ook als het niet lukt moeten de speelsters ongelofelijk trots zijn op het parcours dat ze hebben afgelegd, maar dat neemt niet weg dat we er volle bak voor zullen gaan. In de halve finale had ik blaren op mijn handen door op de trommel te slaan, en dat mag maandag ook gerust het geval zijn (lacht).”

Omgaan met druk

Dat de zenuwen bij Beaphar Poperinge strak gespannen staan is duidelijk. Vraag is hoe de speelsters, die op Ruth Denayer na nog nooit een bekerfinale speelden, met de onvermijdelijke stress zullen omgaan. “Ik kan met zekerheid zeggen dat Fien heel goed presteert onder druk”, laat Martine Vandeputte geen ruimte voor twijfel.

“Tijdens drukke examenperiodes vroegen wij geregeld zelf eens aan Fien of ze niet nerveus was, want ze gaf altijd de indruk alles onder controle te hebben. En het kwam dan uiteindelijk ook wel altijd goed. Hopelijk dus zondag ook (lacht)”, zegt Martine.

“Ik denk dat ik mijn zenuwen heel goed kan wegstoppen”, pikt Fien Vandenbussche in. “In de halve finale had ik echt heel veel stress, en dan vooral omdat we absoluut die finale wilden spelen. Nu dat gelukt is, hoop ik dat de stress heel wat minder is en we kunnen genieten van de wedstrijd. In mijn beginperiode bij Beaphar ging ik al eens de bekerfinale gaan bekijken en was toen enorm onder de indruk van de sfeer. Het is echt zot dat wij nu zelf in De Haan voor bekerwinst kunnen gaan.”

Maandag 10 april: Beaphar Poperinge A – DV Waregem A (Timmy Vanecke)