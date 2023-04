Beaphar A grijpt net naast West-Vlaamse beker: “Het hing echt van details af ”

Wekenlang werd bij Beaphar Poperinge uitgekeken naar de finale van de West-Vlaamse beker op paasmaandag. Afscheidnemend coach Jaime Piazzetta zag hoe zijn speelsters vochten als ware leeuwinnen en competitieleider DV Waregem meermaals aan het wankelen brachten. In de beslissende tiebreak moest Beaphar zich echter neerleggen bij de bekerwinst van tegenstander Waregem.

“We hebben gevochten voor wat we waard waren, we hebben onszelf niks te verwijten”, klinkt het bij coach Jaime Piazzetta. “We grepen Waregem in de aanvangsfase onmiddellijk bij de keel met fris en monter volleybal. Ons tactisch plan werd perfect uitgevoerd en met onze opslagdruk brachten we hen uit evenwicht. Jammer genoeg moesten we in set twee en drie toestaan dat Waregem de rollen omkeerde. Onder impuls van hun opposite Fien Schroeder, die volgens mij de match van haar leven speelde, bogen ze de 1-0-achterstand in sets om in een 1-2-voorsprong. In set vier pakten enkele wissels en tactische aanpassingen goed uit. Onze receptie was weer heel solide en we pakten de match weer in handen. Dan kom je in een beslissende tiebreak en weet je dat het alles of niets wordt.”

“Of ik de bekerwinst van Waregem verdiend vind? Dat vind ik echt moeilijk om uit te spreken”, gaat Jaime Piazzetta verder. “Het hing echt van details af en als wij in die tiebreak een kloofje kunnen slaan, wil ik het wel nog eens zien. De ontgoocheling van net na de wedstrijd heeft ondertussen wel al plaats gemaakt voor trots. De speelsters hebben echt alles gegeven en mogen terecht fier zijn op het parcours dat ze dit seizoen hebben afgelegd.”

Bekerwinst zou voor Jaime Piazzetta een mooi afscheid door de grote poort geweest zijn. De Komenaar besliste in december al om het volleybal op een lager pitje te zetten. “Met veel dankbaarheid, en ook wat spijt in het hart, kijk ik terug op drie mooie seizoenen bij Beaphar Poperinge. Het is voor mij tijd om het wat rustiger aan te doen en op andere zaken te focussen. Ook de speelsters zullen na drie jaar baat hebben bij een frisse wind onder nieuwe coach Jan Nagels.” (TVI)