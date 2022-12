Bavo Bavikhove B en AVC Harelbeke kijken elkaar in de ogen: “Dit is vooral een sportieve derby”

In Promo 2 van het herenvolleybal staat zaterdagavond de stadsderby tussen Bavo Bavikhove B en AVC Harelbeke op de kalender. De zevende tegen de eerste in de stand.

Bavo Bavikhove B verloor vorig weekend op het veld van VC Wivo Wingene vzw met 3-1. Meteen het derde verlies op een rij voor de ploeg van speler-trainer Dries Declerck. “Momenteel zitten we in een moeilijker periode. Bij aanvang van het seizoen liep het vlotter”, vertelt de 37-jarige Bavikhovenaar.

“We maakten de overstap uit Promo 3 als vijfde in de stand. Bevraging bij de spelers leerde ons om dit avontuur aan te gaan. We kwamen wel vier versterkingen bij. Ik denk dat we het dan ook niet onaardig doen. Dat we nu drie keer na elkaar verloren, was niet meteen een verrassing tegen de betere ploegen. Bij onze relatief jonge ploeg is de sfeer altijd goed. Dit is nog altijd met de laatste jeugdlichting van Bavikhove, geboortejaar ‘99”, klinkt het.

We spelen tegen de potentiële kampioen

“Wij verloren drie weken geleden onze eerste wedstrijd thuis tegen VKt Torhout met 2-3”, pikt Freek Naessens (37) in. “We lieten twee puntjes liggen, maar we mogen dit verhaal positief bekijken, zowel in de competitie en de beker waar we ook doorgaan. We amuseren ons en doen het vooral nog voor de vriendschap. Zo hadden we met de ploeg nog een stage in Kreta waar we ons enorm geamuseerd hebben. Dit is het derde seizoen dat Harelbeke terug met een herenploeg begon. Ikzelf begon op mijn negende bij Harelbeke om vervolgens ook voor Kuurne, Bavikhove, Rollegem-Kapelle en nu terug Harelbeke te spelen. Het is dus altijd plezant terugkomen naar De Vlasschaard.”

Niks te verliezen

Zaterdag staan beide heren tegenover elkaar. “Dit is vooral een sportieve derby”, gaat Dries verder. “Uiteraard kijken we hier naar uit, wetende dat Harelbeke ook de potentiele kampioen is. Wij hebben dus niets te verliezen. We hebben een kern van 14 spelers en als er al eens eentje minder is, kom ik als setter nog wel eens bij het team. Deze campagne gebeurde dit een tweetal keer. In de coronaperiode besliste ik om actief afscheid te nemen. Ik heb mijn strepen verdiend, dus wil ik de jonge gasten niet in de weg lopen (lacht). Mijn rol als trainer bevalt me wel, iets wat ik trouwens al heel lang doe.”

“Het is altijd plezant om terug te komen in Bavikhove”, zegt Freek, die op een boogscheut van de sporthal woont. “Mijn broer en vader waren hier trouwens nog speler en trainer. Drie jaar geleden zijn we met een groot deel van Rokavo overgekomen om een mooi verhaal te schrijven bij een ambitieuze familiale club Harelbeke. Wel dragen we Rokavo nog altijd in het hart. Een verrassing dat we eerste staan? Door de kalender hebben we reeds heel wat thuiswedstrijden gehad. Komende zaterdag en de terugronde zal een grote uitdaging worden waar we met heel wat factoren rekening zullen moeten houden. We kijken alvast uit naar dit duel. Dat de beste mogen winnen”, aldus Freek Naessens.

Zaterdag 10 december om 19 uur: Bavo Bavikhove B – AVC Harelbeke