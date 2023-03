Balti Kortrijk Spurs moet winnen tegen de leider: “Bepalende wedstrijd voor promotie”

Zaterdagavond staat voor Balti Kortrijk Spurs dé wedstrijd van het jaar tegen leider Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas A op de kalender. Wil de ploeg van Thibaut Van Acker de titel en de bijhorende promotie naar eerste nationale pakken, dan moet er gewonnen worden.

Balti Kortrijk Spurs telt momenteel een punt achterstand op Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas A. Enkele weken geleden waren de rollen nog andersom. “Tegen HZ 93 Hofstade-Zemst lieten we een beetje onverwacht een steek vallen”, vertelt de 30-jarige Thibaut Van Acker.

Collectief falen

“Dit kwam er nadat we een week eerder de volle buit pakten op het veld van toenmalig leider Knack Roeselare B en naar de eerste plaats wipten. We hoopten op dit elan verder te gaan, ook al omdat dit onze achtste zege op een rij was. Maar we haalden helaas nooit het gewenste niveau wat resulteerde in een 2-3 nederlaag. We proberen zoals iedere keer de wedstrijd te analyseren met de beelden, en je kon gerust spreken van een collectief falen. Maar we zijn ondertussen weer in de winning mood na een thuiszege tegen Skill Volley Club Tournai A (3-0). Tegen deze Waalse formatie speelden we een stabiele volwassen wedstrijd. We waren efficiënt en maakten weinig fouten. Zij hadden misschien ook niet hun beste dag.”

Zaterdagavond staat de clash in en tegen Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas A op het programma. “Verliezen betekent vier punten in het krijt met nog drie speeldagen te gaan, en winst is meteen twee punten voorsprong. Een wereld van verschil natuurlijk”, gaat de Oeselgemnaar verder.

Foutenlast beperken

“In de heenwedstrijd verloren we deze confrontatie nog met 1-3. We waren niet op volle sterkte, ook ikzelf was er niet bij met een knieblessure. We zijn alvast supergedreven om deze moeilijke opdracht tot een goed einde te brengen. Het zal zaak zijn om ons beste spelpeil boven te halen. Niet gestresseerd aan de partij beginnen, zal belangrijk zijn. De foutenlast beperken en efficiënt zijn tegen een ploeg met heel wat ervaring. Met onder andere Yves Kruyner en Wim Backaert hebben ze toppers in hun rangen aangevuld met jonge talenten zoals Kyan Vercauteren. Het is een goede mix van ervaring en jong talent, een beetje zoals wij. We zijn heel erg aan elkaar gewaagd, op papier kan je momenteel niet zeggen wie de bovenhand zal halen.”

“Sinds de komst van coach Johan Lozie is er nu vooral meer stabiliteit, en we maken het minder complex. Terug naar de basis wat mee zijn verdienste is. Er is meer duidelijkheid op de trainingen en wedstrijden.”

Goede flow

Thibaut is helemaal terug na een vervelende knieblessure. “Ik was zes weken buiten strijd met een scheur in het kniegewricht”, geeft Thibaut nog mee. “Het was even aanpassen om weer naar mijn beste niveau toe te groeien. Nu ben ik aan het pieken naar mijn beste vorm. Dit geldt ook voor de andere spelers die in een bloedvorm verkeren. We zitten momenteel in de goede flow. Promoveren naar eerste nationale zou fantastisch zijn. Dit weekend zal alvast bepalend zijn”, aldus Thibaut Van Acker.

Zaterdag 18 maart om 20 uur: Vamos Stekene Sint-Gillis-Waas A – Balti Kortrijk Spurs A. (Eddy Lippens)