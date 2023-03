AVC Harelbeke staat voor moeilijke verplaatsing: “We zitten in cruciale fase”

In Promo 2 staat zaterdagavond de topper tussen Knack Roeselare D en AVC Harelbeke op de kalender. De ploeg van Freek Naessens moet de winst pakken om uitzicht te behouden op de titel.

Zestien zeges op zeventien wedstrijden, dat is het knappe resultaat dat AVC Harelbeke neerzet dit seizoen. “We zijn in een cruciale fase terecht gekomen”, vertelt Freek Naessens. “Met Knack Roeselare kijken we zaterdag de derde in de stand in de ogen. Dit zal een heel moeilijke verplaatsing worden in Sporthal Schiervelde. Ook zij zijn bezig aan een enorm goede reeks. Het belooft een pittige wedstrijd te worden. In de heenronde hielden we nog vrij makkelijk de punten thuis na een degelijke partij waarin we niet compleet waren. Maar daar spelen, is een heel ander verhaal.”

Vorm van de dag

“Het is een ploeg met jonge gasten die doorheen het seizoen alsmaar beter worden. Ze begonnen aarzelend aan deze campagne maar zijn op toerental gekomen. Veel zal ook afhangen van de vorm van de dag. Het belooft een spannende wedstrijd te worden.”

De top 2 is nu al zo goed als zeker. Maar we willen meer

“In januari was ik door blessure een viertal weken uit. Door onvoorziene omstandigheden lieten we toen een punt liggen maar nu zijn we bezig aan een mooie reeks. Als we nog kampioen willen worden, mogen we geen punten laten liggen. Het belooft nog een stevig einde van het seizoen te worden met nog vijf finales. Op 25 maart staat de clash tegen VKt Torhout op de kalender. Daar zal veel duidelijk worden. We gaan er in ieder geval vol voor. We hebben het kampioenschap nog in eigen handen. Laat ons beginnen met zaterdag de lastige klip Roeselare te omzeilen. Onze tegenstander van dienst staat nu al op tien punten, dus de top 2 is nu al zo goed als zeker. Maar we willen meer. Dit is het derde volledige seizoen dat Harelbeke weer met een herenploeg begon. Ikzelf begon op mijn negende bij Harelbeke om vervolgens ook voor Kuurne, Bavikhove, Rollegem-Kapelle, Roncq (Fr) en nu opnieuw Harelbeke te spelen”, besluit een gemotiveerde Freek Naessens.

Zaterdag 4 maart om 19u: Knack Roeselare D – AVC Harelbeke.