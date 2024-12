Arend Liagre is speler-trainer bij VT Diksmuide

Promo 1 bij de heren is een heel spannende reeks dit jaar. Dat beseffen ze bij VT Diksmuide maar al te goed. Na een vrij weekend trekt de ploeg van speler-trainer Arend Liagre zaterdagavond naar leider Gits. “We gaan zoals steeds het onderste uit de kan halen.”

VT Diksmuide A won de laatste twee competitiematchen tegen Moorslede A (3-1) en Olva Brugge B (3-0), allebei in eigen huis.

Na negen matchen staat de teller op vier overwinningen en 12 punten.

Zaterdag wacht een verplaatsing naar koploper Gits, dat 22 punten haalde uit evenveel matchen. “Het is jammer dat onze goede flow gestokt werd door een vrij weekend”, zegt Arend Liagre. “Gits is een van de zwaarste verplaatsingen, maar we gaan zoals steeds het onderste uit de kan halen. Na Gits is er nog een match voor Nieuwjaar: de bekerconfrontatie tegen tweedeprovincialer Lendelede in eigen zaal. Lendelede start elke set met twee punten voorsprong. De beker is wel een groot doel dit jaar”, zegt Arend Liagre. Thuis kunnen ze altijd iets meer, 11 van de 12 punten pakten ze in De Pluimen. “Na Nieuwjaar volgen wel nog een pak uitmatchen, dus het zal ook zaak zijn om daar punten te blijven sprokkelen. Het is een interessante reeks waar iedereen aan elkaar gewaagd is. Toch denk ik niet dat we in de problemen zullen komen, want we wonnen relatief vlot van de ploegen onder ons.”

Familiale club

Arend is receptiehoekspeler en is dit jaar speler-trainer bij VT Diksmuide A. “Hiervoor was ik actief bij Loppem en Packo Zedelgem. Het is nu mijn tweede seizoen bij Diksmuide. Ik kwam hier via Levi Desmet terecht, die ik nog kende van bij Packo. Hij vertelde me dat het hier een sfeervolle en familiale club is en hij heeft niet gelogen”, klinkt het.

“Sinds dit jaar kreeg ik er een functie bij en ben ik ook trainer. Speler-trainer is geen evidente combinatie. Robbe Dewilde doet de coaching van de matchen. Het doel is om zoveel mogelijk jeugd in te passen”, aldus de 27-jarige Roeselarenaar. (API)

Zaterdag 14 december om 19.30 uur: Beobank Citivo Gits Volley Team Diksmuide A