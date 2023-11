Anouk Cannaert (Davo) kijkt ex-ploeg Waregem in de ogen: “Automatismen zijn er nog niet”

Zaterdagavond staat in Sporthal De Vlasschaard de derby tussen Davo Wevelgem en Damesvolley Waregem op de kalender. Een wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt.

Davo Wevelgem kon vorig weekend niet voor een stunt zorgen op het veld van Meerbeke. Het werd 3-1 (25-21, 25-11, 22-25, 25-21). “Toch zat er misschien meer in”, opent Anouk Cannaert, een van de sterkhouders van het team. “We moeten de kleine foutjes achterwege laten als we puntjes willen sprokkelen in dit soort wedstrijden. De automatismen zijn er nog niet echt. Vorig jaar was dat ook het geval toen we minder wedstrijden speelden.”

Blij weerzien

“Zaterdag ontvangen we met Waregem mijn ex-ploeg”, gaat de 28-jarige Waregemse verder. “Het is een ploeg waar iedereen wel wil tegen winnen. Ze zijn heel gedreven, van onderschatting zal dus geen sprake zijn. We moeten vooral ons eigen spel spelen. Voor mij is Waregem de club waar ik begon als volleybalspeelster. Ik kreeg er mijn volledige jeugdopleiding, van de volleybalschool tot een viertal jaar geleden. Het is een club die me nog altijd na aan het hart ligt. Met Ansofie De Vriese, Fien Schroeder, Lotte Decouttere en Margaux Augustijns speelde ik nog samen. Dat wordt dus een blij weerzien.”

“Ik mag best tevreden zijn over mijn seizoen. Ik ben niet de speelster die de punten zal maken, maar in het achterveld wel haar deel doet. De rust bewaren en sfeer brengen zijn meer mijn ding. We zijn een ploeg die de middenmoot mag ambiëren, en dat kan zeker. Hier en daar lieten we al enkele puntjes liggen, iets wat we in de toekomst moeten vermijden.”

Jonge talentjes

“We hebben enkele jonge talentjes in de ploeg die in opmars zijn. Zo is er bijvoorbeeld Zoë Deschoemaeker die het als libero heel goed doet. Het hogere tempo was even aanpassen voor haar, maar ze is heel gedreven. Ze heeft net als nog enkele andere jongeren nog marge om te groeien. Na Waregem kruisen we de degens met Lede en Zwevezele. Als we ons eigen spel spelen, kunnen we het spannend maken”, besluit Anouk Cannaert. (ELD)

Zaterdag 25 november om 20.30 uur: Davo Wevelgem – Damesvolley Waregem.