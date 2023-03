Anouk Beelprez (Damesvollley Waregem): “Het wordt nagelbijten tot de laatste speeldag”

In Promo 1 staan de volleydames van Waregem helemaal bovenaan in het klassement. Dit weekend ontvangt de ploeg van Anouk Beelprez Sportiva Langemark A.

Vorig weekend won Damesvolley Waregem de topper op het veld van Beaphar A Poperinge met 2-3 (25/22, 17/25, 25/18, 24/26, 3/15). “Het werd een nagelbijter waarin het alle kanten uit kon”, vertelt de 27-jarige Anouk Beelprez, die stilaan weer haar beste vormpeil bereikt. “In de vierde set was het heel spannend. Het werd een dubbeltje op zijn kant die in ons voordeel uitdraaide. In een beslissende vijfde set hadden we het mentale voordeel dankzij die vierde set. De 3-15-cijfers spreken voor zich.”

“Dit is een competitie waarin de top vijf heel erg aan elkaar gewaagd is. Het zal tot de laatste speeldag nagelbijten zijn wie de hoofdprijs in de wacht sleept. Avelgem ontvangt dit weekend Poperinge. Ook zij kunnen morsen met de punten… Maar eigenlijk moeten we vooral focussen op ons eigen spel, om te beginnen dit weekend tegen Langemark.”

“Nadat ik drie kwart van het seizoen aan de kant stond met een hardnekkige schouderblessure lijk ik nu helemaal terug. Ik ben een gemotiveerde speelster die weet dat er nog zeker ruimte is voor verbetering. Mentaal zit het alvast goed en daar heeft de groep een groot aandeel in.”

“Onze laatste wedstrijd is pas over een maand. Op 10 april spelen we ook nog de bekerfinale in De Haan. We schakelden Vosta Staden uit in de halve finale. Er heerste een luidruchtige sfeer in deze belangrijke wedstrijd. Er was een bepaalde druk tegen de ploeg uit Promo 2, maar in de laatste set hebben we getoond dat we terecht in de finale staan. Daarin nemen we het op tegen Poperinge. Het belooft opnieuw spannend te worden”, aldus de Gentse. (ELD)

Zaterdag 25 maart om 20u00: Damesvolley Waregem A – Sportiva Langemark A.