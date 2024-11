Zware schorsingen nadat voetbalmatch in Roeselare ontaardt in massale vechtpartij: “Iedereen 12 matchen geschorst”

Het Roeselaars Liefhebberverbond (RLV) was niet mals voor de spelers van twee ploegen die betrokken raakten in een massale vechtpartij in het duel tussen No Limits en FC Scorpio. De politie kwam ter plaatse, maar toen waren de gemoederen grotendeels bedaard. Er volgt nog een proces-verbaal, maar ondertussen sprak RLV ook al zware schorsingen uit. Iedereen zonder uitzondering is 12 machten geschorst. FC Scorpio gaat daar tegen in beroep, No Limits gooide de handdoek bij gebrek aan… spelers.

De wedstrijd dateert van zondag 27 oktober. Op de terreinen van KSV De Ruiter, waar No Limits de thuiswedstrijden speelt, gingen bij een 4-2 stand in de match tegen FC Scorpio uit Langemark de poppetjes danig aan het dansen. Er ontstond een massale vechtpartij. “De scheidsrechter, die zich ook niets te verwijten viel, hield zich gelukkig afzijdig. Daar kun je immers niets tegen beginnen”, zegt RLV-voorzitter Frans Vanbesien. “Uiteraard waren we er niet bij, maar omdat het om zo’n zwaar vergrijp gaat, besloten we iedereen die op het wedstrijdblad stond te schorsen. In totaal gaat het dus om 30 spelers, 15 van elke ploeg. Onze competitie bestaat sinds 1976 en het is de eerste keer dat we zoiets meemaken.”

Twee periodes

RLV schorste de spelers van beide ploegen in twee periodes. De eerste groep van acht van speeldag 8 tot en met 19, de volgende groep van zeven van speeldag 20 tot en met 26 en nog (beker)wedstrijden van volgend seizoen. Omdat niet iedereen zich in het gewoel mengde, zijn ook spelers die niet deelnamen aan de vechtpartij geschorst.

De ploegen uit competitie nemen was ook een optie, maar dat wilde het RLV-bestuur niet doen. De C-reeks zou dan immers niet langer 14, maar nog slechts 12 ploegen tellen. Maar No Limitis trok er ondertussen zelf al de stekker uit. “Wij hebben niet langer voldoende spelers, wij kunnen die schorsingen niet opvangen”, zegt ploegverantwoordelijke Giancarlo Wostyn.

FC Scorpio, dat overigens in beroep gaat tegen de schorsing, speelde afgelopen weekend wel. Het ging met 2-7 winnen bij Turbo’s in Rumbeke.