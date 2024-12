ZVC Kruiskalsijde staat aan kop in tweede provinciale

In tweede provinciale zaalvoetbal staat ZVC Kruiskalsijde in hun eerste seizoen in die reeks aan de leiding. “Net als vorig jaar is eerste provinciale nog steeds onze doelstelling.”

ZVC Kruiskalsijde was de meest recente speeldag te gast in Varsenare, waar men met 0-7 won bij De Plakkers 3, dat eigen jeugd liet doorstromen en twee scholieren in de rangen had. Het werd een gemakkelijke overwinning voor de ploeg uit Blankenberge. Aanvoerder Jari Belpaire: “We kwamen vrij vlug 0-2 voor. We speelden een goede partij. Misschien waren we iets te nonchalant bij de afwerking. Maar het was lang geleden dat we nog eens de nul konden houden.”

Jari Belpaire uit Sint-Andries heeft vorig seizoen ZVC Kruiskalsijde op poten gezet. Hij kon hierbij rekenen op zijn broer Aäron Belpaire en zijn vader Jurgen Belpaire. De doublure van Dany Verlinden bij Club Brugge destijds is 51 jaar en staat nu in het zaalvoetbaldoel nog steeds met veel passie te keepen. “Hij pakt nog vele en soms moeilijke ballen en amuseert zich rot”, weet Jari over zijn vader. “Een clean sheet is ook voor hem belangrijk. Op het einde van de rit is het doelpuntensaldo misschien wel beslissend”, aldus Jari.

In vergelijking met Birger Longueville zijn het bij Kruiskalsijde dezelfde namen als vorig seizoen. “We hebben er nog wat spelers aan toegevoegd, indien nodig. Zoals Declan Dewaele van KM Torhout en Manuel Huertos die bij mij in Male voetbalde, maar ondertussen jammerlijk is gestopt. Onze ambitie blijft dezelfde. Zo vlug mogelijk naar eerste provinciale.”

hechte vriendengroep

Na die winst blijft Jari en zijn ploeg twee punten voor op De Plakkers 2, de eerste achtervolger. “Naast hen kunnen Pura Vida en Racing Varsa misschien nog meespelen in het verhaal. De onderlinge matchen zullen het wellicht uitmaken.” Kruiskalsijde speelt vrijdagavond bij ZVC Oelem. Daarna gaat de winterstop in. “We gaan daarna als een hechte vriendengroep verder. De helft zijn werkcollega’s of we kennen elkaar al van in onze jeugd. Er heerst sowieso een goede teamsfeer”, besluit Jari Belpaire. (ACR)