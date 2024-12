ZVC Famiflora speelt in 3de provinciale VZVB: “Langdurig bestaan van onze ploeg is verzekerd”

ZVC Famiflora speelt al twee decennia zaalvoetbal. Dries Degraeuwe is de teamverantwoordelijke van de ploeg die in derde provinciale van de VZVB speelt. Vrijdag trekt de ploeg naar De Haan, waar het Paname in de ogen zal kijken.

De ploeg ontstond als Sandy Coast en heette daarna Tropiflora. “Nu heetten we al een aantal jaar ZVC Famiflora”, zegt de 35-jarige Pannenaar Dries Degraeuwe. “Mijn broer Bjorn was voor mij de verantwoordelijke van de ploeg, nadat hij het overnam van zijn schoonbroer. Ik speel nu een jaar of tien mee, nadat ik vroeger een carrière op het veld had bij onder meer De Panne en Oostduinkerke. Bij ZVC Famiflora speel ik vooral samen met generatiegenoten en ex-ploegmaten. Meestal sta ik voorin en moet ik dus voor de doelpunten zorgen. We hebben nieuwe truitjes sinds vorig jaar. Op onze broeken staat onze nieuwe sponsor Assa Abloy. Zij hebben zich sinds kort geëngageerd om ons als lokale sportvereniging te ondersteunen. Zo is een langdurig bestaan van onze ploeg verzekerd.”

Nakaarten

De resultaten dit seizoen zijn voorlopig wisselvallig. “Het is al beter geweest, maar we kampen met veel blessures. In het verleden waren we enkele seizoenen actief in tweede provinciale. Nu spelen we in derde provinciale B. In deze reeks van negen ploegen spelen we drie keer tegen elkaar. In totaal zijn er dus 24 competitiematchen en de top twee promoveert. Na negen matchen wonnen we vier keer, verloren we vier keer en speelden we één keer gelijk. De laatste match wonnen we met overtuigende 9-2-cijfers in eigen huis. Na onze thuismatchen in KTA Calmeynbos kaarten we nog even na in de cafetaria. Vrijdag 6 december trekken we naar de sporthal van De Haan voor de uitmatch tegen Paname. De meeste ploegen bevinden zich aan de kust of vlakbij de kust”, aldus Dries, die nog meegeeft dat ze af en toe een activiteit organiseren. “Vorig was dat een biertasting en vroeger deden we ook een quiz.” (API)

Vrijdag 6 december om 20 uur: Paname ZVC Famiflora.