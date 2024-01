Zusjes Dufoor tegen elkaar in Beker van België: “Tachtig minuten elk voor zich”

Eind november konden de ladies U13 van VV Emelgem-Kachtem zich plaatsen voor de achtste finales van de Beker van België. Hoe dan ook een sterke prestatie voor een kleine club. Voor papa en coach van de ladies, Dempsey Dufoor, betekende dit bovendien dat zijn twee dochters Aline en Elize het in die achtste finale tegen elkaar zouden opnemen.

Op maandag 15 januari kijken de zusjes elkaar in de ogen om een plaats in de kwartfinales, terwijl papa Dempsey aan de zijlijn VV Emelgem-Kachtem naar de overwinning probeert te coachen. Een speciale match voor de familie Dufoor uit Kachtem.

Aline speelt voornamelijk verdedigend op de 2, 3 of 5, terwijl Elize vooral op het middenveld of als spits uitgespeeld wordt. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat ze op het veld rechtstreeks met elkaar om de bal vechten. Maar de twee zussen blijven er koel bij en geven aan dat ze niet zo hard met die wedstrijd bezig zijn.

“Niet echt”, zegt Elize (11) meteen, terwijl ze nee schudt. “Misschien een beetje”, aldus een twijfelende Aline (10). “De wedstrijd brengt een beetje een dubbel gevoel met zich mee. Het eindigt sowieso voor een van de twee, maar Zulte maakt meer kans om door te stoten. Ik heb hen al zien spelen. Het is een sterke ploeg, ze zijn heel stevig. Maar je weet nooit.”

Elize gaat uit van hetzelfde scenario. “Ik denk wel dat ik zal winnen met mijn ploeg. Onder andere omdat ik graag zou winnen van papa en Aline”, lacht Elize, die in augustus 2023 bij Zulte Waregem aantrad. Tot vorig seizoen speelde ze zelf bij Emelgem-Kachtem en het wordt voor haar dus niet enkel een confrontatie met haar zus, maar ook met haar ex-ploeggenoten. “Aline kan heel goed verdedigen, maar kan ook met haar dribbels goed uit de voeten.” “Dat geldt ook voor Elize”, vult Aline aan. “Ze kan bovendien naast haar vlotte bewegingen ook nog eens uitstekend op doel trappen.”

Familieknuffel

Voor papa Dempsey wordt het sowieso een wedstrijd waar hij een beetje wint en verliest. “We zullen voor de wedstrijd nog een knuffel geven aan elkaar en dan is het elk voor zich voor 80 minuten”, vertelt Demsey Dufoor (35). “We zullen met VVEK proberen om ons best te doen en om een zo goed mogelijk resultaat te behalen tegen het sterke Zulte. De kans op winst is klein, beseffen we maar al te goed. Maar we zullen toch proberen om het hen zo lang mogelijk moeilijk te maken en dan zien we wel waar we uitkomen. Als gezin bekeren we sowieso verder.”

“Op woensdag 29 november 2023 konden onze ladies U13 zich plaatsen bij de laatste 16 in de Beker van België en hun volgende wedstrijd zouden ze tegen Zulte Waregem spelen. Een sterke prestatie van onze ploeg. Het extra leuke eraan was dat dit betekende dat er een duel onder mijn twee dochters zat aan te komen. Aline speelt bij Emelgem-Kachtem en Elize speelt bij Zulte Waregem. Bovendien sta ik op het veld als coach van VVEK.”

“Ik ken beide ploegen dus door en door, want ik heb natuurlijk ook Zulte Waregem al genoeg zien spelen. Ik weet waar ik rekening mee moet houden, maar leeftijdsgebonden is onze ploeg gemiddeld een jaar jonger dan Zulte. Ze hebben veel meisjes van 2012 en 2011 mee, wij vooral van 2013 en 2012.”

“Aan een pronostiek ga ik mij niet wagen, we proberen er een leuke wedstrijd van te maken en voor VVEK is het eigenlijk al een finalewedstrijd. De ploegen die nu nog meestrijden zijn namen als Standard, Mechelen enzovoort. Van Kachtem hebben ze nog nooit gehoord.”

Werking beloond

“Het mooiste resultaat is voor ons al dat we tegen een topclub kunnen spelen en dit is het hoogst haalbare voor ons op dit moment. Wat wij met VVEK bereikt hebben, is een beloning voor het vierde jaar dat we bezig zijn met meisjesvoetbal. We zijn met meisjes van rond de kerktoren zo ver geraakt, dat is straf.”

“We zijn qua werking dan ook uitmuntend bezig. We moeten ons daaraan optrekken om verder te doen met ons werking dames en meisjes die elk jaar verder uitbreidt”, besluit Dempsey. (Robin Verleden)