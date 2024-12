ZC Brugge overweegt in futsal aan te treden

Bij ZC Brugge denken ze erover na om volgend seizoen de overstap van zaalvoetbal naar futsal te maken. “Het heeft meer uitstraling, is professioneler en de verplaatsingen zijn in de regio Gent en Antwerpen. Het is ook veel harder. Het gaat om veldvoetbal in zaal”, klinkt het.

ZC Brugge heeft sedert dit seizoen voor de thuiswedstrijden met de sporthal in Ter Groene Poorte in Sint-Michiels een nieuwe en mooie locatie. Die wordt gedeeld met het damesbasketbal van Avanti Brugge. In het zaalvoetbal komt ZC Brugge voor het tweede jaar op rij in derde nationale A uit. Vorige vrijdag werd in Varsenare van De Plakkers met 7-3 verloren, het weekend ervoor van leider Waver Familie met 2-4.

Maarten Munaron, zoon van de legendarische Anderlechtkeeper Jacky, verdedigt met een jaar onderbreking al vijf seizoenen het doel van de Brugse ploeg. “Tegen De Plakkers was het opnieuw een geladen wedstrijd. In de match tegen Waver kon ik beter doen en neem ik de tweede en derde tegengoal voor mijn rekening. Als ploeg zaten we ook niet in ons spel en de arbiter had niet echt zijn beste dag. Ik zeg het niet graag, maar ik speel niet graag in deze bond. Het niveau van de scheidsrechters is lamentabel.”

Voor het plezier

ZC Brugge begon dit seizoen zonder ambitie aan de competitie. “Vorig jaar was voor ons een aanpassing. Nu zijn er met uitzondering van De Plakkers en Beernem nog amper Vlaamse ploegen. Die zijn bijna allemaal naar het futsal gegaan, zoals Affligem en Dendermonde. Er is een groot verschil tussen nationaal zaalvoetbal en nationaal futsal. Dat is jammer, want dat haalt het plezier weg en daar doen we het nog altijd voor”, zucht Munaron.

“ZC Brugge vormt voor mij een mooie vereniging, met allemaal mensen die er alles voor geven. Het is leuk tot je op vrijdag een match speelt en er dan een persoon is die dat door verkeerde beslissingen om zeep helpt. Ik hoop daarom dat we naar futsal gaan, met toch een iets professionelere werking, binnen de Koninklijke Belgische Voetbalbond”, besluit de doelman. (ACR)