Zaalvoetbalclub Ostend Eagles weer in actie na onderbreking: “Nog niet klaar voor promotie”

In derde provinciale A van het zaalvoetbal in West-Vlaanderen is Ostend Eagels na een onderbreking van een viertal jaar opnieuw actief. “Met 75 gemaakte goals hebben we de tweede beste aanval in de reeks. Anderzijds hebben we op één ploeg na met 65 de meeste doelpunten tegen.”

Ostend Eagles speelt zijn thuiswedstrijden in sporthal De Spuikom in Oostende. Daar werd vorige week maandag met het kleinste verschil (5-6) verloren tegen Bakkerij Staelens uit de Haan. Dit verlies werd maandag goedgemaakt met winst (3-6) op bezoek bij ZVC Famiflora uit De Panne. “Een verdiende overwinning”, vindt Gazmend Bajraktari. We hebben goed voetbal gespeeld. Hoewel we zes keer scoorden, hadden we toch wat moeite met de afwerking. We waren ook maar met zes, dus met één wisselspeler. Voor het overige hebben we zeer matuur gespeeld.”

En dat is niet onbelangrijk voor het jonge team van Ostend Eagles. “Velen van ons spelen veldvoetbal, onder andere bij Bredene en Fusion Oostende. In zaal is het dit seizoen hun eerste kennismaking. Het zijn goede voetballers, maar ze moeten zich tactisch in het zaalvoetbal nog verder ontwikkelen. Je ziet dat ook aan de rangschikking. Ons jonge team heeft nog teveel ups en downs, maar zeker de kwaliteiten om hoger te spelen.”

Ostend Eagles is dit seizoen opnieuw met zaalvoetbal begonnen nadat ze 2020 zijn gestopt omdat ze enkele sponsors verloren. Daarna speelden ze een jaar of twee onder elkaar en met tien spelers hebben ze dan beslist om in competitie te gaan.

Verder rijpen

“Dit jaar zijn we gestart met als doelstelling om naar tweede provinciale te promoveren. Maar halfweg het seizoen denk ik dat we daar nog niet klaar voor zijn”, aldus Gazmend. “Het zou niet slecht zijn om nog een jaar in derde te blijven. Tijdens onze eerste passage zijn we drie seizoenen na elkaar over gegaan. Die ploeg was toen een stuk matuurder. Deze groep dient nog een jaar verder te rijpen, zodat al de jongens begrijpen hoe zaalvoetbal gespeeld wordt.” (ACR)