Yentl Dewilde verhuist van KVK Westhoek naar Wervik: “Vertrek om aantal redenen”

Yentl Dewilde (19) is bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van KVK Westhoek. Samen met zijn broer Yinthe (18) maakt hij straks de overstap naar Eendracht Wervik. Hij hoopt de club waar hij destijds leerde voetballen te kunnen verlaten met het behoud.

“Ik had een goed gesprek met voorzitter Willy Lamaire en sportief verantwoordelijke Koen De Bleeckere en beiden hadden begrip voor mijn beslissing”, vertelt Yentl Dewilde. “Ik verlaat KVK Westhoek om een aantal redenen. Enerzijds erger ik mij aan het feit dat Westhoek al vier seizoenen, waarvan ik er zelf al twee meemaakte, moet vechten tegen de degradatie. Dit maakt voetballen alleszins minder aangenaam. Anderzijds wil ik mijn studies en voetballen beter combineren. Na dit academiejaar heb ik nog drie jaar voor de boeg in Howest Kortrijk waar ik ergotherapie studeer. Bij Eendracht Wervik wordt maar tweemaal per week getraind. Die ploeg heeft ambitie en wil op termijn promoveren.”

Te veel onzekerheid

Middenvelder Yentl Dewilde steekt ook niet weg dat het grote aantal vertrekkers bij Westhoek een rol speelde in zijn beslissing. “Er vertrekken liefst acht spelers en eind maart is er nog geen ploeg voor volgend seizoen. Ik kreeg aanbiedingen van Winkel Sport, FC Gullegem, SV Anzegem (de ploeg die er mee ophoudt, red.) en nog andere clubs. Ik kon niet blijven wachten om een beslissing te nemen. Westhoek is de club waar ik beginnen voetballen ben bij de U8. Ik heb er alle jeugdrangen doorlopen tot ik onder trainer Bruno Debo een vaste waarde in de A-ploeg werd. Ik zal de club en de supporters missen. Maar tot het einde van het seizoen zal ik mij inzetten om met Westhoek het behoud proberen te verzekeren. Ik stel mij echter wel de vraag of het niet beter zou zijn dat Westhoek ervoor kiest om een reeks lager te spelen. Dan zou het aan de kop van de rangschikking kunnen spelen. Dat is leuker voor de spelers en de supporters. Westhoek maakt nu de keuze om alles op alles te zetten voor het behoud. Ik zal daarin mijn steentje bijdragen”, besluit Dewilde.

Info: Omar Lekhecine verlengde zijn contract.

Zaterdag 25 maart om 19 uur: KVK Westhoek – KSC Dikkelvenne. (Erwin Gabriëls)