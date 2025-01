WS Adinkerke wil herstarten met eerste ploeg in vierde provinciale: “Druk bezig met de uitbouw”

Dit jaar speelt WS Adinkerke zonder eerste ploeg, maar volgend seizoen willen ze graag herbeginnen in vierde provinciale. Achter de schermen is het vernieuwde bestuur van de club druk bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Vorig seizoen verdween WS Adinkerke uit de provinciale reeksen. Het speelde toen in vierde provinciale en eindigde op de tiende plaats met 35 punten.

Nu is er een vernieuwd bestuur. Nadia Gerry is voorzitter ad interim, Kristof Lensen secretaris, Jurgen Vieren sportief verantwoordelijke en TVJO en Frederik Bonaventure aanspreekpunt integriteit (API). Verder kunnen ze rekenen op hun duivel-doet-al Rudy Spinnewijn. “We kozen voor een sabbatjaar om zo de tijd te geven aan onze U17 om zich verder te kunnen ontwikkelen”, vertelt voorzitter ad interim Nadia Gerry. “Het afgelopen jaar konden ze extra ervaring op doen bij de beloften. Volgend seizoen willen we opnieuw een eerste ploeg inschrijven. Achter de schermen zijn we druk bezig met de uitbouw. Er zijn al verschillende gesprekken geweest met spelers en we zijn nog op zoek naar nieuwe spelers voor de jeugdploegen, de beloften en de fanion. Bij ons kom je terecht in een familiale club, waar jeugdtrainers, afgevaardigden, vrijwilligers en ouders ook sterke schakels zijn in ons geheel.”

100 jeugdspelers

WS Adinkerke heeft nu zo’n 100 jeugdspelers van U6 tot U17 en beloften. “Het doel is om met zoveel mogelijk eigen jeugdspelers aan te treden in de eerste ploeg. Voor de trainerspositie zijn er al enkele gesprekken geweest. De huidige beloftentrainer Denzel Debruyne blijft wellicht actief bij die ploeg. Binnenkort hakken we de knoop door. We willen alles tijdig rond krijgen en hopen dat iedereen zijn woord houdt. Als we daarin slagen, dan kan er weer een Pannese derby zijn volgend jaar tegen KRC De Panne. Dat zijn de wedstrijden waar iedereen naar uitkijkt.”

Nadia is via haar zoon bij de club terechtgekomen. “Ik ben erin gerold als voetbalmama. Mijn zoon speelt nu bij Veurne, maar ik ben hier wel actief gebleven. Sinds het overlijden van onze voorzitter Willy Liefooghe ben ik voorzitter ad interim. Ik ben ook nog gerechtigd correspondent en sta regelmatig in de kantine. Het is een stevige boterham, maar zolang ik het graag doe dan ga ik door. Het is bovendien niet evident om nieuwe bestuursleden te vinden. Wie wil, mag zich zeker aanbieden”, geeft Nadia nog mee.