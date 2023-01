Wie wil met Sander mee naar Club Brugge? Andersvalide superfan zoekt voetbalbuddy’s

Sander Leenknecht is een vurige fan van Club Brugge en probeert tijdens zoveel mogelijk thuis- en uitwedstrijden zijn favoriete voetbalploeg aan te vuren. Alleen heeft hij daarvoor begeleiding nodig. De Zwevegemnaar kampt sinds zijn geboorte met quadriparese, waardoor zowel zijn armen als benen constant onder spanning staan. “Maar mijn beperking mag mijn dromen niet in de weg staan”, zegt hij.

Vraag Sander Leenknecht wat zijn grote passie is en je zal zonder twijfel Club Brugge uit zijn mond horen rollen. De 26-jarige Zwevegemnaar heeft naar eigen zeggen blauw-zwart bloed door de aderen stromen en heeft al een achttal jaar een abonnement op zijn favoriete voetbalploeg.

“Elke twee weken zak ik naar het Jan Breydelstadion af om Noa Lang, Simon Mignolet en co naar de overwinning te schreeuwen”, zegt hij. “Of om hen, nu het wat minder gaat, een hart onder de riem te steken. Supporter ben je immers in goeie en kwade dagen.”

Motorische beperking

Sander lijdt sinds zijn geboorte aan quadriparese, een motorische beperking die voor een constante spanning in de benen en armen zorgt. “Daardoor zit ik in een rolstoel en heb ik vaak assistentie en hulp nodig”, legt hij uit. “Iemand die me helpt om te drinken en te eten, mijn plasfles helpt plaatsen… Zo’n zaken.”

Ondanks zijn beperking staat Sander vol optimisme in het leven. Drie dagen per week trekt hij naar De Branding in Kortrijk en werkt hij ook mee in brasserie Het Idee in Ring Shopping in Kortrijk. “Daar beman ik onder andere de kassa”, zegt hij trots. “Daarnaast getuig ik ook over mijn eigen situatie en wil ik mensen en jongeren inzicht geven in het leven van iemand met een fysieke beperking. Ik wil bewijzen dat dit je dromen niet in de weg mag staan.”

“Mijn stoutste droom? Een Europese verplaatsing van Club meemaken”

Thuis krijgt Sander veel hulp van zijn ouders Carl Leenknecht en Inge Hernaert en zijn drielingbroers Rutger én Arne en kan hij rekenen op ondersteuning dankzij het persoonsvolgend budget (PVB). “Een grote hulp”, omschrijft hij die. “Maar om mijn favoriete voetbalclub te volgen, doe ik een beroep op andere mensen.”

Blauw-zwart DNA

Sander is al sinds zijn tienerjaren vurig supporter van Club Brugge. “Waar die liefde vandaan komt, kan ik niet zeggen”, glimlacht hij. “Het zit gewoon in mijn DNA. Ik kan geen wedstrijd meer missen. Maar om die bij te wonen, heb ik uiteraard ook begeleiding nodig.”

Intussen heeft hij met Timothy Declercq uit Moen een vaste begeleider gevonden die hem regelmatig bijstaat. “Maar ik kan uiteraard niet altijd op Timothy rekenen”, gaat Sander verder. “Daarom ben ik op zoek naar extra mensen die samen met mij naar Club willen trekken.”

Simon Mignolet komt Sander na de match even groeten. © GF

Tijdens de thuiswedstrijden moeten mogelijke toekomstige begeleiders Sander komen oppikken. “Van bij mij thuis trekken we met mijn aangepaste wagen naar Brugge. Die is volledig op mijn maat omgebouwd. Ik heb twee abonnementen, een voor mezelf en een voor mijn begeleider en uiteraard betaal ik ook de drankjes.”

De begeleider moet Sander bijstaan en hem hulp bieden indien nodig. “Hetzelfde geldt voor de uitwedstrijden. Dan rijden we eerst samen naar café De Nieuwe Stuiver in Deerlijk, het lokaal van Blauw-Zwart Boys Waregem, de grootste Club Brugge-supportersclub van het land.”

“Voorzitter Filip Goeminne en de andere leden hebben me in hun familie opgenomen en met hen trek ik op verplaatsing. Mijn begeleider moet me onderweg helpen met eten, drinken en mijn plasfles op een juiste manier plaatsen en staat me ook in het stadion bij.”

Sander weet perfect wat hij zoekt in nieuwe begeleiders. “Ze moeten uiteraard een hart voor Club hebben, maar ook de nodige verantwoordelijkheidszin. Ik reken echt op mijn compagnon de route. In return zorg ik voor mooie plekken tijdens elke wedstrijd en kunnen we samen hopelijk een pak topmomenten van Clubtje vanop de eerste rij beleven.”

Tweede familie

Sander hoopt enkele nieuwe mensen te vinden. “Club Brugge is een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden”, zegt hij. “Je kan niet geloven hoe hard ik telkens naar de wedstrijden uitkijk. Het Jan Breydelstadion is mijn tweede thuis, de vele fans mijn tweede familie. Ik ben er ook zeker van dat coach Scott Parker onze troepen snel weer op de juiste weg zal krijgen. Schrijf maar op: tijdens de achtste finale in de Champions League tegen Benfica Lissabon zullen we er stáán.”

Zijn stoutste droom is een Europese verplaatsing. “Als fervent bocciaspeler (Sander is onder andere twee keer Belgisch kampioen, red.) ben ik al af en toe naar het buitenland getrokken, maar dat zou ik enorm graag eens doen met mijn collega-Clubfans. Wie weet maakt deze oproep die stille droom wel mogelijk…”

Zin om Sander te begeleiden? Neem contact op via sander.leenknecht@hotmail.com