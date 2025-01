Vuurwerkdrama gebeurde voor hun ogen, nu schreeuwen broertjes ‘held Fabio’ naar zege: “Ze hebben het samen verwerkt”

Voetballer Fabio Schifano (26) verloor drie vingers bij een vuurwerkincident, op een paar meter van twee jonge supporters. De broertjes wilden zijn comeback zondag niet missen. “Ook voor ons is dit emotioneel.”

Haytham (9) en Humayd (10) Bouziane zijn jeugdspelertjes bij KSCT Menen, supporteren graag voor de club en waren erbij toen ‘hun’ eerste ploeg op 19 oktober 2024 won op het veld van SK Zillebeke bij Ieper. Het vuurwerkdrama waarbij topschutter Fabio Schifano (26) drie vingers verloor, voltrok zich voor hun ogen. “We stonden vlakbij”, getuigen de broers.

“Een supporter gooide dat Cobra 6-vuurwerk op het veld. Fabio wist niet dat het een bom was en pakte het op, om ons te beschermen. En dan is het ontploft in zijn hand. Hij betekent alles voor ons. Een grote vriend, een voorbeeld, een held.”

Pijnlijk

De kleine fans keken met grote ogen, toen Fabio zondagnamiddag het voetbalveld van KSCT Menen betrad voor zijn eerste match sinds het vuurwerkdrama. Tal van supporters schreeuwden z’n naam en cameraploegen van nationale nieuwszenders volgden elke beweging van de spits uit Vierde Provinciale C. Scoren deed hij niet, winnen wel.

“Ik ben heel blij dat we de drie punten thuis hielden”, reageerde hij na het laatste fluitsignaal. “Het werd geen 5 – 0, maar deze 3 – 1 is ook voldoende. Hoe mijn hand nu aanvoelt? Vooral pijnlijk. Het is de eerste keer dat ik opnieuw negentig minuten speel, en dan nog in deze koude. Mijn hand is precies een ijsblok, ik zal blij zijn als hij terug kan opwarmen onder een warme douche.”

Verband voor het zicht

Fabio moet later nog geopereerd worden. “Momenteel hoef ik geen verband te dragen. Toch doe ik het, voor het zicht. Want dan kijken de mensen niet zo raar en voel ik me beter. Mentaal gaat het soms goed, soms minder. Het is niet altijd gemakkelijk. Vandaag ben ik natuurlijk heel blij. Ik kan terug spelen, wat zorgt voor emoties. Er zijn veel vrienden en familie. De club heeft mij altijd gesteund, vanaf dag één. Ik twijfelde geen seconde om terug te voetballen. Het is een hobby die ik erg graag doe.”

De zege werd door de jonge fans gevierd als winst in de wereldbeker. “We hadden niet verwacht dat hij vanaf het eerste fluitsignaal zou meespelen. Hij is de sterspeler van Menen en sprak ons aan: dat het leuk was dat wij er ook waren en supporterden.”

Speciaal moment

“Zijn comeback is ook voor hen een speciaal moment”, vertelt Mohamed Bouziane (41), vader van Haytham en Humayd, en trainer van de U10 bij KSCT Menen. “Mijn kinderen stonden aan de rand van het veld in Zillebeke. Op de eerste rij, echt maar een paar meter, van dat incident. Fabio dacht aan hen en de andere toeschouwers, toen hij het vuurwerk opraapte. En dan kwam die knal. Het was enorm schrikken, niemand had dat toen verwacht.”

“De broertjes hebben er zeker een week mee gezeten”, vervolgt Mohamed. “Zij hebben dat samen met Fabio verwerkt. Na zijn ziekenhuisopname zat Fabio samen met de jongens.”

Met wat uitleg en een waarschuwing. “Dat ze in de toekomst nooit vuurwerk mogen oprapen. Ik ga nog één iets zeggen. De mentaliteit en motivatie van Fabio zijn formidabel. Voor wie zoiets meemaakt en nu terug op het veld staat in deze koude omstandigheden, negentig minuten lang: chapeau! Emotioneel voor hem, maar zeker ook voor ons.”

(TP)