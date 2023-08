Zulte Waregem-debutante Romy (16) kijkt uit naar eerste seizoen: “Mijn broer Yaro is mijn trouwste fan”

Dit weekend beginnen de dames van Zulte Waregem B aan de bekercompetitie tegen Woluwe B. Een van de grootste talenten in het team is Romy Vergote. De 16-jarige is ook geselecteerd voor de Red Flames U16.

Het voetbalverhaal begon al op vierjarige leeftijd voor Romy Vergote uit Schuiverskapelle. “Ik was altijd maar bezig met tegen een bal te trappen tot mijn ouders de stap zetten en mij inschreven bij KFC Doomkerke”, vertelt Romy. “Toen we een wedstrijd speelden in oktober 2021 in Zwevezele was een scout van Zulte Waregem aanwezig. In maart kreeg ik een telefoontje om er drie trainingen te testen. De beslissing lag bij mezelf dus zette ik de stap, en daar heb ik nog geen spijt van. Het eerste jaar kwam ik uit bij de U15 maar werd al snel belofte in het tweede team dat in eerste nationale uitkomt. Ik loop school in Groenhove in Waregem, waar ik naast de drie trainingen bij Zulte Waregem er nog eens twee extra krijg.”

“In het seizoen 2022-2023 ging het allemaal snel voor mij. Ik werd ook opgeroepen om te testen bij de Red Flames U16, waar Heleen Jaques de coach is. We speelden twee wedstrijden in Denemarken, thuis tegen Luxemburg en in Finland speelden we een tornooi tegen het gastland, Spanje en Turkije. Een ervaring die heel leuk meegenomen is. Het niveau ligt daar hoger dan in de competitie. Ik word uitgespeeld centraal of links achter. Welke positie van de twee het ook is, ik doe beide even graag. Indien ik nu terug opgeroepen wordt, zal dit bij de U17 zijn bij Lenie Onzia.”

Als alles goed verloopt, dan maak ik kans om mee te trainen bij de eerste ploeg die in de Super League uitkomt. Maar de focus gaat nu uit naar Zulte Waregem B. Dit weekend spelen we tegen Woluwe B voor de Belgische Beker. De eerste competitiewedstrijd is op 26 augustus op het veld van R. F. C. Luik A. Er zullen veel ploegen zijn die met jonge speelsters aantreden. Elke match zal er moeten gestreden worden. Vorig jaar deelden we de punten tegen Luik in Zulte. De tweede helft waren we de betere ploeg, maar de brilscore bleef op het bord. Nu is het koffiedik kijken hoe ze voor de dag gaan komen.”

Super League

“Mijn droom? Uiteraard zou ik graag in de Super League spelen. Mijn hoofddoel. Ik kijk op naar Laura De Neve die bij de Red Flames op mijn positie speelt.”

“Naast zelf voetballen ben ik een vurig supporter van Cercle Brugge. Die microbe kreeg ik mee van mijn ouders die zelf supporter zijn. We gaan zowel naar de uit- als thuiswedstrijden kijken. Naar het eerste elftal gaan we ook kijken. Ik ben hier heel gelukkig bij de club waar ik deel uit maak van het YES-project, het Young Essevee Schoolproject, dat een samenwerking is tussen SO Groenhove en Essevee. Mijn grootste supporter is trouwens mijn broer Yaro (17). Hij mist zelden een wedstrijd van mij”, besluit Romy Vergote.

Het voetbalverhaal begon al op vierjarige leeftijd voor Romy Vergote uit Schuiverskapelle. “Ik was altijd maar bezig met tegen een bal te trappen tot mijn ouders de stap zetten en mij inschreven bij KFC Doomkerke”, vertelt Romy. “Toen we een wedstrijd speelden in oktober 2021 in Zwevezele was een scout van Zulte Waregem aanwezig. In maart kreeg ik een telefoontje om er drie trainingen te testen. De beslissing lag bij mezelf dus zette ik de stap, en daar heb ik nog geen spijt van. Het eerste jaar kwam ik uit bij de U15 maar werd al snel belofte in het tweede team dat in eerste nationale uitkomt. Ik loop school in Groenhove in Waregem, waar ik naast de drie trainingen bij Zulte Waregem er nog eens twee extra krijg.”

“In het seizoen 2022-2023 ging het allemaal snel voor mij. Ik werd ook opgeroepen om te testen bij de Red Flames U16, waar Heleen Jaques de coach is. We speelden twee wedstrijden in Denemarken, thuis tegen Luxemburg en in Finland speelden we een tornooi tegen het gastland, Spanje en Turkije. Een ervaring die heel leuk meegenomen is. Het niveau ligt daar hoger dan in de competitie. Ik word uitgespeeld centraal of links achter. Welke positie van de twee het ook is, ik doe beide even graag. Indien ik nu terug opgeroepen wordt, zal dit bij de U17 zijn bij Lenie Onzia.”

Als alles goed verloopt, dan maak ik kans om mee te trainen bij de eerste ploeg die in de Super League uitkomt. Maar de focus gaat nu uit naar Zulte Waregem B. Dit weekend spelen we tegen Woluwe B voor de Belgische Beker. De eerste competitiewedstrijd is op 26 augustus op het veld van R. F. C. Luik A. Er zullen veel ploegen zijn die met jonge speelsters aantreden. Elke match zal er moeten gestreden worden. Vorig jaar deelden we de punten tegen Luik in Zulte. De tweede helft waren we de betere ploeg, maar de brilscore bleef op het bord. Nu is het koffiedik kijken hoe ze voor de dag gaan komen.”

Super League

“Mijn droom? Uiteraard zou ik graag in de Super League spelen. Mijn hoofddoel. Ik kijk op naar Laura De Neve die bij de Red Flames op mijn positie speelt.”

“Naast zelf voetballen ben ik een vurig supporter van Cercle Brugge. Die microbe kreeg ik mee van mijn ouders die zelf supporter zijn. We gaan zowel naar de uit- als thuiswedstrijden kijken. Naar het eerste elftal gaan we ook kijken. Ik ben hier heel gelukkig bij de club waar ik deel uit maak van het YES-project, het Young Essevee Schoolproject, dat een samenwerking is tussen SO Groenhove en Essevee. Mijn grootste supporter is trouwens mijn broer Yaro (17). Hij mist zelden een wedstrijd van mij”, besluit Romy Vergote.