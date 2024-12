Zavina Ongenae (15) is jongste speelster bij Cerkelladies A: “Ik leer enorm veel bij”

De heenronde voor Cerkelladies Brugge A in interprovinciale A zit erop. Voor het team van Zavina Ongenae blijft het na de promotie een aanpassing. “Gemakkelijk is het niet. We zien hier en daar verbetering. Soms lukt het maar we hebben ook al een keer een mindere wedstrijd.”

Cerkkeladies A verloor de laatste wedstrijd voor het ingaan van de winterstop in Drongen met 5-1. Zavina Ongenae is de jongste speelster in de ploeg. “Ik ben vooral heel snel en heb doorzettingsvermogen. De wil om mij voortdurend in te zetten, is er”, vertelt ze. “De voorbije weken hebben we enkele keren met een goal verschil verloren. We blijven ons best doen. Tegen de ploegen die onderin staan en die we aankunnen, dienen we na Nieuwjaar nog een tandje bij te steken.”

Snel naar A-ploeg

Zavina Ongenae kreeg op jonge leeftijd een passie voor voetbal. Als achtjarige sloot ze zich aan bij de U9 van VK Dudzele. Eind vorig seizoen maakte ze de keuze om in het vrouwenvoetbal te beginnen. “Ik kon nog twee jaar tussen de jongens blijven, maar het verliep niet meer zo goed. Ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt en koos voor de Cerkelladies.”

Zavina werd aangeworven om bij de tweede ploeg ingeschakeld te worden. Maar ze kon al vrij vlug de stap naar de A-ploeg zetten. “Martijn De Clerck, trainer van Cerkelladies B, gaf mij na mijn eerste wedstrijd reeds mee dat ik vlug kon doorschuiven. “Het was meteen een grote stap omdat ik uit het gewestelijk voetbal kwam. Ik had nooit gedacht dat ik meteen met de eerste ploeg zou meedoen. Ik leer enorm veel bij en het is leuk om op zo’n niveau te voetballen.”

Nog werkpunten

Vooral dan als flankspeelster. “Meestal is dat op rechts. Maar ik kan ook op links voetballen of in de spits. Ik ben rechtsvoetig en mijn voorkeur gaat naar de rechtervleugel. Op mijn jonge leeftijd kan ik uiteraard nog veel oppikken. Ik moet bijvoorbeeld nog vlugger schakelen. Ook op technisch vlak zijn er werkpunten, maar ik probeer zoveel mogelijk vooruitgang te boeken.” (ACR)