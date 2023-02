Vincent Goemaere erevoorzitter van de Kon. Cerkelladies Brugge

Vincent Goemaere nam onlangs de beslissing om niet langer als voorzitter te fungeren van Cercle Brugge. Op de voorbije Nieuwjaarsreceptie van de Koninklijke Cerkelladies Brugge werd hij voorgesteld als erevoorzitter van de Brugse damesvoetbalploeg.

Hij krijgt deze titel in navolging van Pierre Vandamme, Robert Braet, Paul Ducheyne, Fernand Vandamme en Anita Van Osselaer. Er werd verder nog eens teruggeblikt op het voorbije voetbaljaar waarin voorzitter Aurora Costenoble de Brugse trofee voor Sportverdienste in ontvangst mocht nemen. De U16 was onder leiding van Marijke Roelof goed voor de provinciale titel.

Dit seizoen staat de eerste ploeg van de Cerkelladies in eerste provinciale onder leiding van trainer Eric Van Arck op twee punten en met een match meer van leider SK Staden. De ambitie is om de titel te behalen of om te promoveren naar de Interprovinciale competitie.

Op 19 februari is er de Brugse derby tussen Cercle en Club. Die dag is er in het damesvoetbal ook de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen, met KDNS Heule tegen KFC Damme en de Cerkelladies die op de Gulden Kamer in Sint-Kruis KVK Avelgem ontmoeten. Voorzitter Aurora Costenoble dankte tevens in aanwezigheid van onder andere burgemeester Dirk De fauw de inzet van alle speelsters, bestuursleden alsook alle vrijwilligers voor hun inzet. (ACR)